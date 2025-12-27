Пробки на границах Одесской области: что происходит на трассе Одесса-Рени

Машины в очереди на границе. Фото: кадр из видео

В субботу, 27 декабря, поездка к границам в Одесской области для многих водителей обернулась часами ожидания. Худшая ситуация сложилась на трассе Одесса-Рени в направлении Молдовы.

О пробках и очередях свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки на трассе Одесса-Рени

Самые большие пробки зафиксировали вблизи села Маяки, где недавно восстановили проезд в сторону Бессарабии. Здесь колонны автомобилей растянулись на несколько километров, а движение местами почти остановилось. Похожая картина наблюдается и перед контрольно-пропускным пунктом в пределах Нижнеднестровского национального парка. Водители жалуются на медленное продвижение и длительное ожидание.

КПП "Паланка — Маяки — Удобное". Фото: скриншот из Google Maps

Проблемным остается и подъезд к КПП "Старокозачье — Тудора". Участок обозначен красным цветом, что указывает на медленное движение. Очереди скапливаются как на выезд из Украины, так и в обратном направлении.

КПП "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

В направлении Орловки ситуация менее напряженная. Скопления транспорта зафиксированы на трассе М-15 вблизи Татарбунаров, Броски и Измаила, а также в самой Орловке. При этом эти пробки не оказывают критического влияния на общий трафик.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд в Молдову пока нет. Однако на въезде в Украину водители попадают в пробку, которая на картах обозначена красным цветом.

Дорога в Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Напомним, как избежать длинных очередей на границе перед Новым годом.