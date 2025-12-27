Пробки на границах Одесской области: что происходит на трассе Одесса-Рени

Выезд в Молдову — на трассе Одесса-Рени большие пробки и очереди
В субботу, 27 декабря, поездка к границам в Одесской области для многих водителей обернулась часами ожидания. Худшая ситуация сложилась на трассе Одесса-Рени в направлении Молдовы.
О пробках и очередях свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Пробки на трассе Одесса-Рени
Самые большие пробки зафиксировали вблизи села Маяки, где недавно восстановили проезд в сторону Бессарабии. Здесь колонны автомобилей растянулись на несколько километров, а движение местами почти остановилось. Похожая картина наблюдается и перед контрольно-пропускным пунктом в пределах Нижнеднестровского национального парка. Водители жалуются на медленное продвижение и длительное ожидание.
Проблемным остается и подъезд к КПП "Старокозачье — Тудора". Участок обозначен красным цветом, что указывает на медленное движение. Очереди скапливаются как на выезд из Украины, так и в обратном направлении.
Пробки до Орловки
В направлении Орловки ситуация менее напряженная. Скопления транспорта зафиксированы на трассе М-15 вблизи Татарбунаров, Броски и Измаила, а также в самой Орловке. При этом эти пробки не оказывают критического влияния на общий трафик.
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд в Молдову пока нет. Однако на въезде в Украину водители попадают в пробку, которая на картах обозначена красным цветом.
