Пробки и осложнения на трассе Одесса-Рени 26 декабря из-за поврежденного моста и непогоды

Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В пятницу, 26 декабря, на трассе Одесса-Рени значительно усложнилось движение из-за поврежденного моста возле села Маяки после обстрелов. Кроме того, на дорогах сильный снег, плохая видимость и гололедица. На подъездах в сторону границы с Молдовой образовались большие очереди. Водителям стоит быть внимательными с онлайн-навигацией, ведь из-за перекрытия отдельных участков Google Maps может прокладывать ложные маршруты.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки до Молдовы

Сегодня, 26 декабря, на трассе Одесса-Рени в направлении контрольного пункта пропуска "Паланка" возникли значительные пробки вблизи села Маяки из-за повреждения моста, в районе Нижнеднестровского парка, на подъезде и на самом КПП.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Также движение замедлено на КПП "Староказачье — Тудора". Замедление трафика в направлении границы связано с той же причине, что и в сторону "Паланки"

Пробки до Орловки

В направлении пункта пропуска "Орловка" ситуация значительно спокойнее. Пробки наблюдаются только на транзитном участке вблизи границы с Молдовой, тогда как дальше движение проходит без задержек. Однако водителям следует учитывать погодные условия, ведь из-за снегопада на дорогах плохая видимость.

Пробки до Рени

К пункту пропуска "Рени — Джюрджюлешть" также могут быть осложнения движения из-за погоды. Также задержки возникают на подъездах к транзитному КПП "Паланка". Водителям советуют учитывать возможные задержки при планировании маршрута и быть готовыми к ожиданию на подъездных участках.

