Главная Одесса Снег накрыл Одесчину — что происходит на дорогах

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 12:59
Снегопады на Одесчине и состояние автодорог
Заснеженная дорога в Одесской области. Фото: скриншот из видео

В Одесской области начались снегопады, местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Температура воздуха колеблется от -5°С до -10°С. Подрядные организации дежурят на дорогах, обрабатывая их противогололедными материалами. Водителям советуют соблюдать безопасную дистанцию и правила движения.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры.

Читайте также:

Состояние дорог

Снегопады продолжаются по всей территории области, больше всего на севере. Работники Службы восстановления и подрядных организаций патрулируют автодороги и посыпают их противогололедными материалами, уделяя внимание мостам, подъемам и поворотам. Проезд автомобильными дорогами общего пользования государственного значения обеспечен.

Рекомендации водителям

Водителям советуют учитывать погодные условия и быть внимательными. Не превышайте скорость, соблюдайте дистанцию, используйте ремни безопасности. Снегоуборочная техника имеет приоритет в движении. Для получения актуальной информации о состоянии дорог доступна круглосуточная горячая линия: +38 067 400 60 80.

Напомним, мы сообщали, что в Киеве ночью работают коммунальщики на дорогах, из-за снегопада. Также мы писали о том, в каких регионах сегодня гололедица.

