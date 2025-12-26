Відео
Сніг накрив Одещину — що відбувається на дорогах

Сніг накрив Одещину — що відбувається на дорогах

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 12:59
Снігопади на Одещині та стан автошляхів
Засніжена дорога на Одещині. Фото: скриншот з відео

В Одеській області почалися снігопади, місцями очікуються пориви вітру до 18 м/с. Температура повітря коливається від -5°С до -10°С. Підрядні організації чергують на дорогах, обробляючи їх протиожеледними матеріалами. Водіям радять дотримуватися безпечної дистанції та правил руху.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури.

Читайте також:

Стан доріг

Снігопади тривають по всій території області, найбільше на півночі. Працівники Служби відновлення та підрядних організацій патрулюють автошляхи і посипають їх протиожеледними матеріалами, приділяючи увагу мостам, підйомам та поворотам. Проїзд автомобільними дорогами загального користування державного значення забезпечено.

Рекомендації водіям

Водіям радять враховувати погодні умови та бути уважними. Не перевищуйте швидкість, дотримуйтесь дистанції, використовуйте паски безпеки. Снігоприбиральна техніка має пріоритет у русі. Для отримання актуальної інформації про стан доріг доступна цілодобова гаряча лінія: +38 067 400 60 80.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Києві зночі працюють комунальники на дорогах, через снігопад. Також ми писали про те, в яких регіонах сьогодні ожеледиця.

погода Одеса дороги Одеська область сніг Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
