Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Проїзд до Молдови утруднений — траса Одеса-Рені в заторах

Проїзд до Молдови утруднений — траса Одеса-Рені в заторах

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 14:25
Затори та ускладнення на трасі Одеса—Рені 26 грудня через пошкоджений міст і негоду
Машини в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У п'ятницю, 26 грудня, на трасі Одеса—Рені значно ускладнився рух через пошкоджений міст біля села Маяки після обстрілів. Крім того, на дорогах сильний сніг, погана видимість та ожеледиця. На під’їздах у бік кордону з Молдовою утворилися великі черги. Водіям варто бути уважними з онлайн-навігацією, адже через перекриття окремих ділянок Google Maps може прокладати хибні маршрути.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори до Молдови

Сьогодні, 26 грудня, на трасі Одеса-Рені у напрямку контрольного пункту пропуску "Паланка" виникли значні затори поблизу села Маяки через пошкодження мосту, в районі Нижньодністровського парку, на підїзді та на на самому КПП.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Паланки. Фото: скриншот із Google Maps

Також рух уповільнено на КПП "Старокозаче — Тудора". Сповільнення трафіку в напрямку кордону пов’язане з тієї ж причини, що і в бік "Паланки"

Затори до Орлівки

У напрямку пункту пропуску "Орлівка" ситуація значно спокійніша. Затори спостерігаються лише на транзитній ділянці поблизу кордону з Молдовою, тоді як далі рух проходить без затримок. Однак водіям варто враховувати погодні умови, адже через снігопад на дорогах погана видимість.

Затори до Рені

До пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" також можуть бути ускладнення руху через погоду. Також затримки виникають на під'їздах до транзитного КПП "Паланка". Водіям радять враховувати можливі затримки при плануванні маршруту та бути готовими до очікування на під’їзних ділянках.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що на дорогах Одещини працює техніка, аби забезпечити проїзд під час снігопаду. Також ми писали про те, чи варто купувати Tesla Model 3 з пробігом.

 

Одеса кордон КПП дороги авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації