Затори та ускладнення на трасі Одеса—Рені 26 грудня через пошкоджений міст і негоду

У п'ятницю, 26 грудня, на трасі Одеса—Рені значно ускладнився рух через пошкоджений міст біля села Маяки після обстрілів. Крім того, на дорогах сильний сніг, погана видимість та ожеледиця. На під’їздах у бік кордону з Молдовою утворилися великі черги. Водіям варто бути уважними з онлайн-навігацією, адже через перекриття окремих ділянок Google Maps може прокладати хибні маршрути.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори до Молдови

Сьогодні, 26 грудня, на трасі Одеса-Рені у напрямку контрольного пункту пропуску "Паланка" виникли значні затори поблизу села Маяки через пошкодження мосту, в районі Нижньодністровського парку, на підїзді та на на самому КПП.

Затори до Паланки. Фото: скриншот із Google Maps

Також рух уповільнено на КПП "Старокозаче — Тудора". Сповільнення трафіку в напрямку кордону пов’язане з тієї ж причини, що і в бік "Паланки"

Затори до Орлівки

У напрямку пункту пропуску "Орлівка" ситуація значно спокійніша. Затори спостерігаються лише на транзитній ділянці поблизу кордону з Молдовою, тоді як далі рух проходить без затримок. Однак водіям варто враховувати погодні умови, адже через снігопад на дорогах погана видимість.

Затори до Рені

До пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" також можуть бути ускладнення руху через погоду. Також затримки виникають на під'їздах до транзитного КПП "Паланка". Водіям радять враховувати можливі затримки при плануванні маршруту та бути готовими до очікування на під’їзних ділянках.

