Затори на кордонах Одещини: що коїться на трасі Одеса-Рені

Автівки в черзі на кордоні. Фото: кадр з відео

У суботу, 27 грудня, поїздка до кордонів на Одещині для багатьох водіїв обернулася годинами очікування. Найгірша ситуація склалася на трасі Одеса-Рені в напрямку Молдови.

Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори на трасі Одеса-Рені

Найбільші затори зафіксували поблизу села Маяки, де нещодавно відновили проїзд у бік Бессарабії. Тут колони автомобілів розтягнулися на кілька кілометрів, а рух місцями майже зупинився. Схожа картина спостерігається й перед контрольно-пропускним пунктом у межах Нижньодністровського національного парку. Водії скаржаться на повільне просування та тривале очікування.

КПП "Паланка — Маяки — Удобное". Фото: скриншот з Google Maps

Проблемним залишається і під’їзд до КПП "Старокозаче — Тудора". Ділянка позначена червоним кольором, що вказує на повільний рух. Черги накопичуються як на виїзд з України, так і у зворотному напрямку.

КПП "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

У напрямку Орлівки ситуація менш напружена. Скупчення транспорту зафіксовані на трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла, а також у самій Орлівці. Водночас ці затори не мають критичного впливу на загальний трафік.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд до Молдови наразі немає. Проте на в’їзді в Україну водії потрапляють у затор, який на картах позначений червоним кольором.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, як уникнути довгих черг на кордоні перед Новим роком. Також ми писали, яку їжу заборонено перевозити через кордон у 2026 році.