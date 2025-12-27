ДТП на трасі Одеса-Рені: рух ускладнений

Аварія на трасі Одеса-Рені. Фото: Нацполіція Одещини

На трасі Одеса-Рені в Білгород-Дністровському районі, сьогодні, 27 грудня, ускладнений рух транспорту через ДТП. Обійшлося без постраждалих, але водіям варто готуватися до затримок.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

ДТП на трасі Одеса-Рені

За їхніми даними, дорожньо-транспортна пригода сталася між населеними пунктами Байрамча та Сарата. Через аварію рух на цій ділянці тимчасово обмежений.

За інформацією правоохоронців, під час ДТП ніхто не постраждав. На місці працюють поліцейські, які регулюють реверсивний рух, щоб зменшити затори та забезпечити проїзд транспорту.

Варто обирати альтернативні шляхи

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту та, за можливості, обирати альтернативні шляхи. Також правоохоронці нагадують про необхідність дотримуватися правил дорожнього руху, бути уважними та стежити за ситуацією на дорозі.

Нагадаємо, суддя збила двох підлітків у Харкові. Також ми писали, що вісім авто зіткнулись на трасі поблизу Рівного.