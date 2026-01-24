Відео
Головна Одеса Удар по мосту в Маяках — люди на Одещині зняли майже 100 млн грн

Удар по мосту в Маяках — люди на Одещині зняли майже 100 млн грн

Дата публікації: 24 січня 2026 13:24
Паніка на півдні Одещини: люди масово знімали готівку
Люди стоять у черзі до банкомата. Фото ілюстративне: УНІАН

Груднева атака по мосту в Маяках, яку завдали росіяни дронами, викликала паніку на півдні Одещини. Через невизначеність люди почали масово знімати гроші з банкоматів. За кілька днів сума готівки сягнула близько 100 мільйонів гривень.

Про це в інтервʼю Наталії Мосейчук розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

На півдні Одещини люди масово знімали гроші

Після пошкодження мосту, що забезпечує сполучення з Бессарабією, мешканці півдня регіону почали активно знімати готівку з банківських карток. За словами Олега Кіпера, лише за кілька днів люди зняли близько 100 мільйонів гривень з банкоматів.

"У нас була розірвана інфраструктура з Бессарабією, і люди почали трішки нервуватися. Декілька днів поспіль тільки з банкоматів зняли близько ста мільйонів гривень", — зазначив Кіпер.

Ситуацію ускладнили чутки та коментарі про можливу загрозу захоплення півдня області. За словами очільника ОВА, такі заяви лише підсилювали паніку серед населення.

"Коли почали розповідати, що це нібито робиться для захоплення півдня області, це додало ще більше ажіотажу та паніки", — пояснив він.

Постачання продуктів збільшили

Щоб стабілізувати ситуацію, влада збільшила постачання продуктів у південні громади та прискорила інкасацію банків. Це зробили, аби люди бачили, що регіон забезпечений і підстав для паніки немає.

"Ми вдвічі збільшили доставку продуктів у південні райони області. Також попросили банки максимально швидко провести інкасацію, щоб показати людям: усе нормально", — сказав Кіпер.

Нагадаємо, рух Іванівським шляхопроводом в Одесі обмежили ще на рік через небезпечний стан мосту. Також ми писали, що Одеська область готова до можливих масштабних відключень світла.

Одеса гроші Одеська область обстріли Новини Одеси атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
