Україна
Головна Одеса Світло може знову зникнути — як готується Одещина до блекаутів

Світло може знову зникнути — як готується Одещина до блекаутів

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 10:32
Кіпер розповів, що є в резерві на випадок блекаутів на Одещині
Розбита підстанція. Фото ілюстративне: ДТЕК

Одеська область готова до можливих масштабних відключень світла завдяки досвіду попередніх років. Найважчий удар регіон пережив у грудні, коли без електроенергії залишилися майже два мільйони людей.

Про це в інтервʼю Наталії Мосейчук розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

Критична інфраструктура уже адаптована

Олег Кіпер заявив, що критична інфраструктура регіону вже адаптована до роботи в умовах блекаутів. За його словами, Одеса і регіон не вперше стикається з такими викликами.

"Одеса не перший раз переживає блекаут. Це було і у 2022, і у 2023 роках, і торік, і зараз, на жаль, також", — зазначив Олег Кіпер.

Він розповів, про наймасовіше знеструмлення, яке сталося 13 грудня минулого року. Тоді, за його даними, без світла залишилася більша частина області.

"У нас практично 60-70% області було відключено. Це приблизно мільйон вісімсот тисяч людей. Ми тоді перший такий серйозний шок прийняли на себе", — розповів очільник ОВА.

Як Одещина готується до майбутніх блекаутів

Після цього в регіоні ухвалили низку рішень, щоб підготуватися до подібних ситуацій у майбутньому. Зокрема, громадам і підприємствам дозволили створювати запаси пального та необхідних ресурсів. Також, за його словами, область подбала про продовольчі резерви та інші необхідні набори для населення.

"Певні заходи зробили та щодо залишків продуктових наборів, і щодо паливних запасів. Ми вже маємо досвід і розуміємо, як діяти", — сказав голова ОВА.

Він додав, що підготовка до можливих блекаутів триває постійно, а критична інфраструктура працює в режимі підвищеної готовності.

Нагадаємо, через ракетно-дронові атаки на Одещині важка ситуація з електропостачанням. Також ми писали, що соціальний транспорт в Одесі змінив графік.

Одеса електроенергія Одеська область Новини Одеси відключення світла блекаут
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
