Розклад соціального транспорту в Одесі на 24 січня

У суботу, 24 січня, соціальні автобуси в Одесі працюватимуть за скороченим розкладом. У неділю транспорт не курсуватиме, а з понеділка повернеться до звичного режиму роботи.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Як курсують у суботу соціальні автобуси

У міськраді зазначили, що упродовж суботи автобуси соціальних маршрутів вийдуть на лінії з меншою кількістю рейсів.

Найбільше змін стосуються автобусних маршрутів С1, С3 та С4, які курсуватимуть лише кілька разів на день у ранкові та післяобідні години. Також скорочений рух передбачений на трамвайних маршрутах №5, №10, №15, №17, №26 та №27.

А ось на тролейбусних маршрутах №3, №8 і №9 працюватимуть за окремими розкладами з інтервалами у кілька годин. Частина рейсів запланована лише вранці та у другій половині дня.

Розклад руху на суботу, 24 січня

Маршрут С1 "Залізничний вокзал — вул. 28-ї бригади"

Від Залізничного вокзалу: 6:40, 7:30, 8:20, 10:15, 11:05, 12:00, 14:40, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:15.

Від вул. 28-ї бригади: 7:00, 8:00, 8:50, 9:45, 11:35, 13:20, 15:10, 16:00, 16:50, 17:50, 18:55, 20:00.

Маршрут С3 "вул. С. Ріхтера — вул. Дігтярна"

Від вул. С. Ріхтера: 6:45, 8:45, 15:15, 17:15.

Від вул. Дігтярна: 7:45, 9:45, 16:15, 18:15.

Маршрут С4 "Тираспольське шосе — вул. Дігтярна"

Від Тираспольського шосе: 7:30, 9:30, 15:00, 17:00.

Від вул. Дігтярна: 8:30, 10:30, 16:00, 18:00.

Трамвай №5 "Аркадія — Залізничний вокзал"

Від Аркадії: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Від Залізничного вокзалу: 7:30, 8:30, 9:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

Трамвай №10 "Іцхака Рабіна — Залізничний вокзал"

Від вул. Іцхака Рабіна: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Від Залізничного вокзалу: 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Трамвай №15 "пл. Тираспольська — Слобідський ринок"

Від пл. Тираспольської: 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 11:30, 12:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Від Слобідського ринку: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 12:00, 13:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

Трамвай №17 "Куликове поле — 14 ст. Великого Фонтану"

Від Куликового поля: 7:00, 8:06, 9:10, 11:10, 12:22, 13:26, 15:30, 16:38, 17:42, 18:45.

Від 14 ст. Фонтану: 7:34, 8:38, 9:45, 11:44, 12:54, 14:00, 16:06, 17:10, 18:14, 19:20.

Трамвай №26 "вул. Архітекторська — Залізничний вокзал"

Від вул. Архітекторської: 7:00, 7:50, 8:45, 9:30, 10:20, 11:05, 13:00, 15:00, 16:00, 16:45, 17:30, 18:30.

Від Залізничного вокзалу: 7:50, 8:40, 9:30, 10:15, 11:05, 11:50, 13:45, 15:50, 16:40, 17:30, 18:15, 19:15.

Трамвай №27 "вул. Архітекторська — просп. Свободи"

Від вул. Архітекторської: 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Від просп. Свободи: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Тролейбус №3 "Застава І — Парк Шевченка"

Від Застави І: 7:10, 8:30, 9:50, 12:30, 13:50, 15:50, 17:10, 18:30.

Від Парку Шевченка: 7:50, 9:10, 10:30, 13:10, 14:30, 16:30, 17:50, 19:10.

Тролейбус №8 "Суперфосфатний завод — Залізничний вокзал"

Від Суперфосфатного заводу: 7:00, 8:30, 9:50, 12:30, 15:10, 16:30, 17:55, 19:25.

Від Залізничного вокзалу: 7:45, 9:05, 10:25, 13:05, 15:45, 17:05, 18:30, 20:00.

Тролейбус №9 "вул. Інглезі — вул. Рішельєвська"

Від вул. Інглезі: 7:00, 7:50, 8:40, 9:30, 10:20, 11:05, 12:45, 13:30, 15:05, 15:50, 16:40, 17:30, 18:15, 19:15.

Від вул. Рішельєвської: 7:45, 8:35, 9:25, 10:15, 11:05, 11:50, 13:30, 14:15, 15:50, 16:35, 17:25, 18:15, 19:15, 20:00.

У неділю соціальні маршрути повністю призупинять роботу. У понеділок громадський транспорт повернеться до звичайного графіка.

Нагадаємо, через ракетно-дронові атаки на Одещині важка ситуація з електропостачанням. Також ми писали, скільки коштуватиме електроенергія в Одесі у лютому.