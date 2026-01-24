Видео
Главная Одесса Социальный транспорт в Одессе меняет график — расписание

Социальный транспорт в Одессе меняет график — расписание

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 09:12
Расписание социального транспорта в Одессе на 24 января
Социальные автобусы в Одессе. Фото: ОГС

В субботу, 24 января, социальные автобусы в Одессе будут работать по сокращенному расписанию. В воскресенье транспорт не будет курсировать, а с понедельника вернется к привычному режиму работы.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Как курсируют в субботу социальные автобусы

В горсовете отметили, что в течение субботы автобусы социальных маршрутов выйдут на линии с меньшим количеством рейсов.

Больше всего изменений касаются автобусных маршрутов С1, С3 и С4, которые будут курсировать только несколько раз в день в утренние и послеобеденные часы. Также сокращенное движение предусмотрено на трамвайных маршрутах №5, №10, №15, №17, №26 и №27.

А вот на троллейбусных маршрутах №3, №8 и №9 будут работать по отдельным расписаниям с интервалами в несколько часов. Часть рейсов запланирована только утром и во второй половине дня.

Расписание движения на субботу, 24 января

Маршрут С1 "Железнодорожный вокзал — ул. 28-й бригады"

  • От Железнодорожного вокзала: 6:40, 7:30, 8:20, 10:15, 11:05, 12:00, 14:40, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:15.
  • От ул. 28-й бригады: 7:00, 8:00, 8:50, 9:45, 11:35, 13:20, 15:10, 16:00, 16:50, 17:50, 18:55, 20:00.

Маршрут С3 "ул. С. Рихтера — ул. Дегтярная"

  • От ул. С. Рихтера: 6:45, 8:45, 15:15, 17:15.
  • От ул. Дегтярная: 7:45, 9:45, 16:15, 18:15.

Маршрут С4 "Тираспольское шоссе — ул. Дегтярная"

  • От Тираспольского шоссе: 7:30, 9:30, 15:00, 17:00.
  • От ул. Дегтярная: 8:30, 10:30, 16:00, 18:00.

Трамвай №5 "Аркадия — Железнодорожный вокзал"

  • От Аркадии: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.
  • От Железнодорожного вокзала: 7:30, 8:30, 9:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

Трамвай №10 "Ицхака Рабина — Железнодорожный вокзал"

  • От ул. Ицхака Рабина: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.
  • От Железнодорожного вокзала: 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Трамвай №15 "пл. Тираспольская — Слободской рынок"

  • От пл. Тираспольской: 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 11:30, 12:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.
  • От Слободского рынка: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 12:00, 13:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

Трамвай №17 "Куликово поле — 14 ст. Большого Фонтана"

  • От Куликова поля: 7:00, 8:06, 9:10, 11:10, 12:22, 13:26, 15:30, 16:38, 17:42, 18:45.
  • От 14 ст. Фонтана: 7:34, 8:38, 9:45, 11:44, 12:54, 14:00, 16:06, 17:10, 18:14, 19:20.

Трамвай №26 "ул. Архитекторская — Железнодорожный вокзал"

  • От ул. Архитекторской: 7:00, 7:50, 8:45, 9:30, 10:20, 11:05, 13:00, 15:00, 16:00, 16:45, 17:30, 18:30.
  • От Железнодорожного вокзала: 7:50, 8:40, 9:30, 10:15, 11:05, 11:50, 13:45, 15:50, 16:40, 17:30, 18:15, 19:15.

Трамвай №27 "ул. Архитекторская — просп. Свободы"

  • От ул. Архитекторской: 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.
  • От просп. Свободы: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Троллейбус №3 "Застава I — Парк Шевченко"

  • От Заставы I: 7:10, 8:30, 9:50, 12:30, 13:50, 15:50, 17:10, 18:30.
  • От Парка Шевченко: 7:50, 9:10, 10:30, 13:10, 14:30, 16:30, 17:50, 19:10.

Троллейбус №8 "Суперфосфатный завод — Железнодорожный вокзал"

  • От Суперфосфатного завода: 7:00, 8:30, 9:50, 12:30, 15:10, 16:30, 17:55, 19:25.
  • От Железнодорожного вокзала: 7:45, 9:05, 10:25, 13:05, 15:45, 17:05, 18:30, 20:00.

Троллейбус №9 "ул. Инглези — ул. Ришельевская"

  • От ул. Инглези: 7:00, 7:50, 8:40, 9:30, 10:20, 11:05, 12:45, 13:30, 15:05, 15:50, 16:40, 17:30, 18:15, 19:15.
  • От ул. Ришельевской: 7:45, 8:35, 9:25, 10:15, 11:05, 11:50, 13:30, 14:15, 15:50, 16:35, 17:25, 18:15, 19:15, 20:00.

В воскресенье социальные маршруты полностью приостановят работу. В понедельник общественный транспорт вернется к обычному графику.

Напомним, из-за ракетно-дроновой атаки в Одесской области тяжелая ситуация с электроснабжением. Также мы писали, сколько будет стоить электроэнергия в Одессе в феврале.

Одесса Одесская область маршрутки Новости Одессы автобусы общественный транспорт
Автор:
Автор:
Лилия Швец
