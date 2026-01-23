Отключения электроэнергии в Украине 24 января: почасовые графики и ситуация в Одессе

Дом без света в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 24 января, по всей Украине введут почасовые графики отключений электроэнергии и ограничения ее потребления. Самая сложная ситуация остается в Одесской области. Из-за повреждения электросетей, особенно в Одессе, энергетики вынуждены проводить аварийные отключения света. В районах, где техническое состояние сетей это позволяет, электроснабжение будет осуществляться в соответствии с утвержденными графиками.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Аварийные отключения света

В Одесской области продолжаются аварийные отключения электроэнергии. В некоторых громадах уже введены плановые графики, но из-за технических сложностей их невозможно применить по всему региону. Энергетики рекомендуют жителям ответственно пользоваться электроприборами и уменьшать нагрузку на сеть. Проверить наличие аварийных отключений по вашему адресу и узнать, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения или через чат-бот.

Графики отключения света в Одессе

В Одессе пока не применяют плановые графики отключений электроэнергии. Город работает в режиме стабилизационных отключений, которые зависят от текущего состояния энергосистемы. Специалисты постоянно ведут работы по восстановлению сетей, чтобы как можно быстрее обеспечить жителей электроэнергией. Если не возникнет новых повреждений оборудования, в ближайшее время могут снова внедрить четкие почасовые графики.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, сколько одесситы будут платить за свет в феврале. Также мы писали о том, что происходит с одесским электротранспортом во время блэкаутов.