В Одессе не работают трамваи во время блэкаутов — причина

Блэкауты в Одессе влияют не только на повседневную жизнь горожан, но и на работу критически важного общественного транспорта. Уже больше месяца трамваи в городе вынужденно не выходят на маршруты и находятся в простое. Фактически Одесса временно потеряла одну из ключевых транспортных артерий. В то же время даже при отсутствии движения жизни в трамвайных депо не останавливается: ежедневно здесь идет кропотливая работа, чтобы подвижной состав оставался технически исправным и был готов выйти на линию в любой момент.

О том как сейчас устроена работа депо и когда стоит ожидать возвращения трамваев на Одесские линии узнавали журналисты Новини.LIVE.

Работа трамвайного депо в Одессе

Сейчас трамваи не курсируют, однако вагоны продолжают проходить техническое обслуживание. Специалисты проверяют ходовую часть, электронику, ремонтируют механические узлы, проводят санитарную обработку салонов и устраняют мелкие неисправности. Все это нужно, чтобы в случае восстановления стабильного электроснабжения транспорт мог оперативно выйти на линию.

"Ситуация очень сложная, но контролируемая. Из-за нарушения логистики новые запчасти поступают с задержками. Предприятие использует имеющиеся запасы или восстанавливает детали, которые были в использовании и могут быть отремонтированы собственными силами в цехах", — поясняет директор Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета, Сергей Щербань.

Каждый вагон проходит осмотр так, будто завтра должен выйти на маршрут. И это — принципиальная позиция предприятия. Кроме технических проблем, существует еще одна — инфраструктурная. Когда трамваи не ходят неделями, рельсы покрываются тонким слоем ржавчины и окисляются. Это ухудшает контакт между колесом и рельсом, а следовательно — электропитание вагонов. Все это может негативно сказаться на работе электроники и тягового оборудования.

"Перед запуском на маршруты на линию будут выпущены технические вагоны для очистки контактной сети и рельсов. Это называется обкатка. Если транспорт не работает и не выходит на линию — это простой, но не по вине работников", — отмечает эксперт.

Эта процедура необходима, чтобы избежать аварий и сбоев. Она позволяет постепенно "оживить" сеть после длительной паузы. Фактически это первый шаг к возвращению города к нормальному транспортному ритму. Но обкатка возможна только тогда, когда есть стабильное электроснабжение.

Кадровый дефицит в Одессе

Отдельной проблемой стал кадровый голод. Из-за мобилизации и войны предприятие испытывает недостаток слесарей-электриков, электросварщиков, монтеров контактной сети, водителей-мужчин. Хотя КП "Одесгорэлектротранс" является объектом критической инфраструктуры и имеет бронирование, этого все равно недостаточно. Ну, а каждый день простоя — это не только транспортная проблема, но и прямые финансовые убытки. Предприятие теряет доходы от перевозок, при этом вынуждено нести постоянные расходы на содержание инфраструктуры, выплату заработных плат и обслуживание подвижного состава. В совокупности это еще больше усложняет финансовую стабильность КП в условиях военного времени.

"Постоянные расходы — зарплата персонала, охрана, содержание подвижного состава, контактных сетей и тяговых подстанций — остаются. Это делает предприятие дотационным и критически зависимым от поддержки городского бюджета Одессы", — говорит директор Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета, Сергей Щербань.

Несмотря на это, в Одессе есть и положительные примеры обновления транспорта. Новые трехсекционные трамваи, приобретенные за кредит международного банка, показали себя как удобные и современные. Они приспособлены для маломобильных групп населения и работают на самом длинном магистральном маршруте Север-Юг. Именно этот маршрут является одним из ключевых для города.

"Популярность маршрута в том, что большинство трамвайной колеи там отделена от общего дорожного полотна. Это позволяет трамваям двигаться без пробок и сокращает время поездки. На балансе предприятия — 217 трамваев и 143 троллейбуса", — уточняет мужчина.

До блэкаутов на линию ежедневно выходили около 90 трамваев и 60-70 троллейбусов. Город хотел бы увеличить выпуск транспорта, но все упирается в лимиты электроэнергии. Чтобы запустить хотя бы половину подвижного состава, нужны стабильные мощности и гарантия, что свет не исчезнет внезапно ночью.

Водители Одесских трамваев

Но за всеми цифрами стоят живые люди. Те, кто годами работает в трамвайных депо и искренне любит свою профессию. Одна из водительниц трамвая рассказывает, что пришла в эту сферу по вдохновению мужа — водителя троллейбуса. Для нее депо стало вторым домом.

"У нас здесь как одна семья. Коллеги, пассажиры, поездки — это вся наша жизнь. Мы любим эту работу и очень хотим снова выйти на линию", — делится водитель трамвая Ксения Оземковская-Власенко.

Каждый день в депо начинается с надежды, что сегодня трамваи снова двинутся по городу. Работники приходят, общаются, убирают территорию, ухаживают за вагонами. Они не сидят сложа руки, даже когда транспорт стоит.

"Каждый день мы приходим с надеждой, что уже будем выезжать на линию. Очень скучаем по работе. Очень хочется работать", — говорит женщина.

Пока город живет между тревогами и блэкаутами, трамваи остаются в депо. Но они не "мертвые" - они ждут. Ждут света, стабильности и момента, когда снова смогут везти Одессу вперед. И вместе с ними ждут сотни работников, для которых трамвай — это не просто работа, а способ держать город на ходу даже в самые темные времена.

