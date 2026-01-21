Отключение света 22 января: ситуация в Одессе и области

Графики отключений в Одессе — ситуация со светом завтра
В четверг, 22 января, по всей Украине введут почасовые графики отключений электроэнергии и ограничения потребления. Наиболее напряженная ситуация остается в Одесской области. Из-за повреждения электросетей в ряде районов, в частности в Одессе, энергетики вынуждены применять аварийные отключения света. Там, где это позволяет техническое состояние сетей, электроснабжение будет осуществляться по утвержденным графикам.
Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.
Аварийные отключения света
В Одесской области продолжают действовать аварийные отключения электроэнергии. В части громад уже работают плановые графики, однако ввести их на всей территории региона пока невозможно по техническим причинам. Энергетики просят жителей экономно пользоваться электроприборами и уменьшать нагрузку на сеть. Узнать, действуют ли аварийные отключения по вашему адресу и к какой группе принадлежит дом, можно на сайте оператора системы распределения или через чат-бот.
Графики отключения света в Одессе
В Одессе пока не действуют плановые графики отключений. Город работает в режиме стабилизационных отключений, которые зависят от состояния энергосистемы. Специалисты непрерывно восстанавливают сети, чтобы как можно скорее вернуть свет жителям. К четким почасовым графикам могут вернуться в ближайшее время, если не будет новых повреждений оборудования.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, мы сообщали о том, что утром, 20 января РФ атаковала энергообъекты ДТЭК в Одесской области. Также мы писали о том, какими будут тарифы на свет в феврале.
