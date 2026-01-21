Відео
Головна Одеса Графіки відключень в Одесі — ситуація зі світлом завтра

Графіки відключень в Одесі — ситуація зі світлом завтра

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 20:46
Відключення світла 22 січня: ситуація в Одесі та області
Люди на нічній одеській вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 22 січня, по всій Україні запровадять погодинні графіки відключень електроенергії та обмеження споживання. Найбільш напружена ситуація залишається в Одеській області. Через пошкодження електромереж у низці районів, зокрема в Одесі, енергетики змушені застосовувати аварійні відключення світла. Там, де це дозволяє технічний стан мереж, електропостачання здійснюватиметься за затвердженими графіками. 

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго. 

Читайте також:

Аварійні відключення світла

В Одеській області й надалі діють аварійні вимкнення електроенергії. У частині громад уже працюють планові графіки, однак запровадити їх на всій території регіону поки неможливо з технічних причин. Енергетики просять мешканців економно користуватися електроприладами та зменшувати навантаження на мережу. Дізнатися, чи діють аварійні відключення за вашою адресою та до якої групи належить будинок, можна на сайті оператора системи розподілу або через чат-бот.

Графіки відключення світла в Одесі

В Одесі наразі не діють планові графіки відключень. Місто працює в режимі стабілізаційних вимкнень, які залежать від стану енергосистеми. Фахівці безперервно відновлюють мережі, щоб якомога швидше повернути світло мешканцям. До чітких погодинних графіків можуть повернутися найближчим часом, якщо не буде нових пошкоджень обладнання.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що зранку, 20 січня РФ атакувала енергооб'єкти ДТЕК на Одещині. Також ми писали про те, якими будуть тарифи на світло у лютому.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
