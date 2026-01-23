В Одесі не працюють трамваї під час блекаутів — причина

Трамваї в Одеському депо. Фото: Новини.LIVE

Блекаути в Одесі впливають не лише на повсякденне життя містян, а й на роботу критично важливого громадського транспорту. Уже понад місяць трамваї в місті вимушено не виходять на маршрути й перебувають у простої. Фактично Одеса тимчасово втратила одну з ключових транспортних артерій. Водночас навіть за відсутності руху життя в трамвайних депо не зупиняється: щодня тут триває кропітка робота, аби рухомий склад залишався технічно справним і був готовий вийти на лінію в будь-який момент.

Про те як зараз влаштована робота депо та коли варто очікувати повернення трамваїв на Одеські лінії дізнавались журналісти Новини.LIVE.

Робота трамвайного депо в Одесі

Нині трамваї не курсують, однак вагони продовжують проходити технічне обслуговування. Фахівці перевіряють ходову частину, електроніку, ремонтують механічні вузли, проводять санітарну обробку салонів та усувають дрібні несправності. Усе це потрібно, щоб у разі відновлення стабільного електропостачання транспорт міг оперативно вийти на лінію.

"Ситуація дуже складна, але контрольована. Через порушення логістики нові запчастини надходять із затримками. Підприємство використовує наявні запаси або відновлює деталі, які були у використанні й можуть бути відремонтовані власними силами в цехах", — пояснює директор Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міськради, Сергій Щербань.

Директор Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міськради, Сергій Щербань про роботу. Фото: Новини.LIVE

Кожен вагон проходить огляд так, ніби завтра має вийти на маршрут. І це — принципова позиція підприємства. Крім технічних проблем, існує ще одна — інфраструктурна. Коли трамваї не ходять тижнями, рейки покриваються тонким шаром іржі та окислюються. Це погіршує контакт між колесом і рейкою, а отже — електроживлення вагонів. Усе це може негативно позначитися на роботі електроніки та тягового обладнання.

"Перед запуском на маршрути на лінію будуть випущені технічні вагони для очищення контактної мережі та рейок. Це називається обкатка. Якщо транспорт не працює і не виходить на лінію — це простій, але не з вини працівників", — зазначає експерт.

Один з навчальних трамваїв у снігу. Фото: Новини.LIVE

Ця процедура необхідна, щоб уникнути аварій та збоїв. Вона дозволяє поступово "оживити" мережу після тривалої паузи. Фактично це перший крок до повернення міста до нормального транспортного ритму. Але обкатка можлива лише тоді, коли є стабільне електропостачання.

Кадровий дефіцит в Одесі

Окремою проблемою став кадровий голод. Через мобілізацію та війну підприємство відчуває нестачу слюсарів-електриків, електрозварників, монтерів контактної мережі, водіїв-чоловіків. Хоч КП "Одесміськелектротранс" є об’єктом критичної інфраструктури й має бронювання, цього все одно недостатньо. Ну, а кожен день простою — це не лише транспортна проблема, а й прямі фінансові збитки. Підприємство втрачає доходи від перевезень, при цьому змушене нести постійні витрати на утримання інфраструктури, виплату заробітних плат і обслуговування рухомого складу. У сукупності це ще більше ускладнює фінансову стабільність КП в умовах воєнного часу.

"Постійні витрати — зарплата персоналу, охорона, утримання рухомого складу, контактних мереж і тягових підстанцій — залишаються. Це робить підприємство дотаційним і критично залежним від підтримки міського бюджету Одеси", — каже директор Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міськради, Сергій Щербань.

Емблема Одеси на трамваї. Фото: Новини.LIVE

Попри це, в Одесі є й позитивні приклади оновлення транспорту. Нові трисекційні трамваї, придбані за кредит міжнародного банку, показали себе як зручні й сучасні. Вони пристосовані для маломобільних груп населення і працюють на найдовшому магістральному маршруті Північ-Південь. Саме цей маршрут є одним із ключових для міста.

"Популярність маршруту в тому, що більшість трамвайної колії там відокремлена від загального дорожнього полотна. Це дозволяє трамваям рухатися без заторів і скорочує час поїздки. На балансі підприємства — 217 трамваїв і 143 тролейбуси", — уточнює чоловік.

Новий трамвай з середини. Фото: Новини.LIVE

До блекаутів на лінію щодня виходили близько 90 трамваїв і 60–70 тролейбусів. Місто хотіло б збільшити випуск транспорту, але все впирається в ліміти електроенергії. Щоб запустити хоча б половину рухомого складу, потрібні стабільні потужності та гарантія, що світло не зникне раптово вночі.

Водії Одеських трамваїв

Але за всіма цифрами стоять живі люди. Ті, хто роками працює у трамвайних депо і щиро любить свою професію. Одна з водійок трамвая розповідає, що прийшла у цю сферу за натхненням чоловіка — водія тролейбуса. Для неї депо стало другою домівкою.

"У нас тут як одна родина. Колеги, пасажири, поїздки — це все наше життя. Ми любимо цю роботу й дуже хочемо знову вийти на лінію", — ділиться водійка трамвая Ксенія Оземковська-Власенко.

Водійка трамвая Ксенія Оземковська-Власенко про роботу під час блекауту. Фото: Новини.LIVE

Кожен день у депо починається з надії, що сьогодні трамваї знову рушать містом. Працівники приходять, спілкуються, прибирають територію, доглядають вагони. Вони не сидять склавши руки, навіть коли транспорт стоїть.

"Кожного дня ми приходимо з надією, що вже будемо виїжджати на лінію. Дуже сумуємо за роботою. Дуже хочеться працювати", — говорить жінка.

Працівниця депо проходить поміж трамваїв. Фото: Новини.LIVE

Поки місто живе між тривогами та блекаутами, трамваї залишаються в депо. Але вони не "мертві" — вони чекають. Чекають світла, стабільності й моменту, коли знову зможуть везти Одесу вперед. І разом із ними чекають сотні працівників, для яких трамвай — це не просто робота, а спосіб тримати місто на ходу навіть у найтемніші часи.

