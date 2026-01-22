Екстрені відключення світла в Одеській області

Енергетики лагожять мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Через російські обстріли енергетичної інфраструктури ситуація зі світлом в Україні різко ускладнилася. По всіх регіонах, зокрема й на Одещині, запровадили екстрені відключення електроенергії. Раніше оприлюднені графіки наразі не працюють. Світло можуть вимикати без попередження.

Про це повідомили в ДТЕК.

Ситуація в енергосистемі

В Одеській області за рішенням НЕК "Укренерго" ввели екстрені знеструмлення. Відновлення електропостачання відбуватиметься лише після окремої команди енергетиків. Екстрені відключення діють не лише на Одещині, а й по всій країні. Їх застосовують поза графіками у разі критичного дисбалансу в енергосистемі. Саме тому стабілізаційні графіки, які раніше діяли в окремих районах області, тимчасово скасовані.

Зокрема, 22 січня в частині Одеської області мали застосовувати погодинні відключення. Водночас в Одесі, частині Одеського району та в окремих районних центрах запровадили аварійні знеструмлення. Енергетики працюють над відновленням стабільної роботи системи. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі. Жителів просять економно споживати електроенергію та стежити за офіційними повідомленнями операторів мереж.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

