Главная Одесса Ситуация со светом на Одесчине ухудшилась — графики не действуют

Ситуация со светом на Одесчине ухудшилась — графики не действуют

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 09:45
Экстренные отключения света в Одесской области
Энергетики чинят сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры ситуация со светом в Украине резко осложнилась. Во всех регионах, в том числе и в Одесской области, ввели экстренные отключения электроэнергии. Ранее обнародованные графики пока не работают. Свет могут выключать без предупреждения.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Читайте также:

Ситуация в энергосистеме

В Одесской области по решению НЭК "Укрэнерго" ввели экстренные обесточивания. Восстановление электроснабжения будет происходить только после отдельной команды энергетиков. Экстренные отключения действуют не только в Одесской области, но и по всей стране. Их применяют вне графиков в случае критического дисбаланса в энергосистеме. Именно поэтому стабилизационные графики, которые ранее действовали в отдельных районах области, временно отменены.

В частности, 22 января в части Одесской области должны были применять почасовые отключения. В то же время в Одессе, части Одесского района и в отдельных районных центрах ввели аварийные обесточивания. Энергетики работают над восстановлением стабильной работы системы. Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме. Жителей просят экономно потреблять электроэнергию и следить за официальными сообщениями операторов сетей.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что происходит в энергосистеме Украины. Также мы писали о том, какая ситуация со светом в Киеве.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
