Тариф на свет в Одессе февраль 2026: цена за кВт и как экономить

В феврале 2026 года цены на электроэнергию для одесситов останутся на прежнем уровне. Основной тариф для людей не меняется, однако те, кто имеет двухзонные счетчики, смогут существенно экономить ночью. Энергетики отмечают, что перейти на такой формат учета может любой - для этого нужно лишь подготовить стандартные документы.

Журналисты Новини.LIVE разъясняют, сколько будет стоить электроэнергия в Одессе в феврале.

Тарифы для населения

Для обычных потребителей в Одессе цена остается фиксированной — 4,32 грн за кВт⋅ч. Согласно решению правительства, этот тариф будет действовать как минимум до конца 2025 года. Однако владельцы "умных" счетчиков будут платить по другой схеме:

Ночью (с 23:00 до 07:00): 2,16 грн за кВт⋅ч (вдвое дешевле);

Днем: 4,32 грн за кВт⋅ч.

Этот вариант идеально подходит семьям, которые включают энергозатратные приборы (бойлеры, стиральные или посудомоечные машины) после одиннадцати вечера.

Стоимость для бизнеса

Для предприятий в 2026 году базовая стоимость электроэнергии установлена на уровне 686,23 грн за МВт⋅ч (без учета НДС). Специальные условия действуют для компаний "зеленой" электрометаллургии — они будут платить 359,55 грн за МВт⋅ч (без НДС). Итоговая сумма в платежках бизнеса будет зависеть от класса напряжения:

1-й класс (высокое напряжение): платят меньше;

2-й класс (низкое напряжение): платят по более высокому тарифу.

Как установить двухзонный счетчик

Чтобы начать экономить на "ночном" тарифе, нужно обратиться к своему оператору сетей (ОСР) с заявлением. Вам понадобятся следующие копии:

паспорт и идентификационный код;

право собственности на жилье;

действующий договор о поставке электричества.

Сам счетчик можно купить самому (главное — наличие сертификата) или приобрести непосредственно у оператора, где его сразу настроят под нужные временные зоны.

