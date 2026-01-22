Тариф на світло в Одесі лютий 2026: ціна за кВт та як економити

Пенсіонери рахують комунальні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У лютому 2026 року ціни на електроенергію для одеситів залишаться на колишньому рівні. Основний тариф для людей не змінюється, проте ті, хто має двозонні лічильники, зможуть суттєво економити вночі. Енергетики зазначають, що перейти на такий формат обліку може будь-хто — для цього потрібно лише підготувати стандартні документи.

Журналісти Новини.LIVE роз’яснюють, скільки коштуватиме електроенергія в Одесі у лютому.

Реклама

Читайте також:

Тарифи для населення

Для звичайних споживачів в Одесі ціна залишається фіксованою — 4,32 грн за кВт⋅год. Згідно з рішенням уряду, цей тариф діятиме щонайменше до кінця 2025 року. Проте власники "розумних" лічильників платитимуть за іншою схемою:

Вночі (з 23:00 до 07:00): 2,16 грн за кВт⋅год (удвічі дешевше);

Вдень: 4,32 грн за кВт⋅год.

Цей варіант ідеально підходить сім'ям, які вмикають енерговитратні прилади (бойлери, пральні чи посудомийні машини) після одинадцятої вечора.

Вартість для бізнесу

Для підприємств у 2026 році базова вартість електроенергії встановлена на рівні 686,23 грн за МВт⋅год (без урахування ПДВ). Спеціальні умови діють для компаній "зеленої" електрометалургії — вони платитимуть 359,55 грн за МВт⋅год (без ПДВ). Підсумкова сума в платіжках бізнесу залежатиме від класу напруги:

1-й клас (висока напруга): платять менше;

2-й клас (низька напруга): платять за вищим тарифом.

Як встановити двозонний лічильник

Щоб почати економити на "нічному" тарифі, потрібно звернутися до свого оператора мереж (ОСР) із заявою. Вам знадобляться такі копії:

паспорт та ідентифікаційний код;

право власності на житло;

діючий договір про постачання електрики.

Сам лічильник можна купити самому (головне — наявність сертифіката) або придбати безпосередньо в оператора, де його одразу налаштують під потрібні часові зони.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, яким буде тариф на тепло в Одесі у лютому. Також ми писали про те, скільки одесити будуть платити за утримання будинків у наступному місяці.