Тарифи на обслуговування будинків в Одесі: ціни у лютому

Житловий будинок в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У лютому одесити продовжать самостійно обирати вартість обслуговування житла та прилеглих ділянок. Фінальна сума в квитанціях, як і раніше, залежатиме від обраного постачальника послуг, деталей підписаного контракту та обсягу сервісу.

Новини.LIVE з’ясували, за якими розцінками мешканці міста сплачуватимуть за сервіс у лютому.

Реклама

Читайте також:

Актуальні тарифи

В Одесі відсутня фіксована ціна на ці послуги — мешканці кожної багатоповерхівки домовляються про вартість індивідуально. Власники квартир обирають між залученням керуючої фірми або створенням ОСББ. Якщо будинок обслуговують комунальники, середня ціна становить 3–5 гривень за "квадрат", тоді як приватні структури тримають планку трохи вище:

Bona Vita — 5,67 грн/кв.м

Комфорт Сервіс — 6,15 грн/кв.м

Суворовський — 5,00 грн/кв.м

Ренесанс — 5,50 грн/кв.м

Євроформат — 6,20 грн/кв.м

Сервіс Плюс — 6,50 грн/кв.м

Наш Дім — 5,70 грн/кв.м.

Що входить до рахунку

Зазвичай оплата покриває наведення ладу в під’їздах та на вулиці, світло в коридорах, ремонт ліфтів та догляд за трубами в підвалах. Окремі фірми можуть додавати до списку пост охорони або покращений ландшафтний дизайн.

Для отримання детального розрахунку власникам варто зв’язатися з правлінням ОСББ або своєю керуючою організацією. Слід враховувати, що цифри можуть переглянути у разі зростання витрат на електрику чи підвищення зарплат працівникам.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштуватиме вода в Одесі у лютому. Також ми писали про те, скільки одесити платитимуть за паркування у наступному місяці.