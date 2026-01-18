Відео
Ціни на газ в Одесі — які рахунки чекати містянам у лютому

Ціни на газ в Одесі — які рахунки чекати містянам у лютому

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 18:33
Тарифи на газ в Одесі у лютому: скільки платитимемо
Газовий лічильник. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У лютому одесити платитимуть за газ за старими тарифами. Держава продовжує дію мораторію, який стримує зростання цін, але експерти вже попереджають про можливе подорожчання найближчим часом.

Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за блакитне паливо у лютому.

Читайте також:

Скільки платитимуть одесити

Побутові споживачі в Одесі й далі сплачуватимуть 7,96 грн за кубометр газу. Доставка, яку забезпечує компанія "Одесагаз", коштує 1,308 грн за кубометр. Такі тарифи залишаються чинними завдяки державному мораторію, який тимчасово забороняє підвищення цін на енергоносії.

Проте експерти нагадують, що мораторій не вічний. Якщо його скасують, вартість газу може зрости вже цієї зими. Особливо це вдарить по сімейних бюджетах під час опалювального сезону, коли споживання зростає в рази.

Ціни на газ для бізнесу

Транспортування газу для бізнесу становить 501,97 грн за тисячу кубометрів. Загалом, доставка для бізнесу зросла на 305%  порівняно з минулим роком. Це може позначитися на вартості товарів і послуг, адже компанії закладають витрати на енергоресурси у свою ціну.

Нагадаємо, хто платитиме більше за розподіл газу у 2026 році. Також ми писали, що в Україні розікрали газ на мільйони гривень.

ціни на газ комунальні послуги Одеса Одеська область газ Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
