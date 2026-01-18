Видео
Цены на газ в Одессе — какие счета ждать горожанам в феврале

Цены на газ в Одессе — какие счета ждать горожанам в феврале

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 18:33
Тарифы на газ в Одессе в феврале: сколько будем платить
Газовый счетчик. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В феврале одесситы будут платить за газ по старым тарифам. Государство продолжает действие моратория, который сдерживает рост цен, но эксперты уже предупреждают о возможном подорожании в ближайшее время.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за голубое топливо в феврале.

Читайте также:

Сколько будут платить одесситы

Бытовые потребители в Одессе и дальше будут платить 7,96 грн за кубометр газа. Доставка, которую обеспечивает компания "Одессагаз", стоит 1,308 грн за кубометр. Такие тарифы остаются в силе благодаря государственному мораторию, который временно запрещает повышение цен на энергоносители.

Однако эксперты напоминают, что мораторий не вечен. Если его отменят, стоимость газа может вырасти уже этой зимой. Особенно это ударит по семейным бюджетам во время отопительного сезона, когда потребление растет в разы.

Цены на газ для бизнеса

Транспортировка газа для бизнеса составляет 501,97 грн за тысячу кубометров. В общем, доставка для бизнеса выросла на 305% по сравнению с прошлым годом. Это может сказаться на стоимости товаров и услуг, ведь компании закладывают расходы на энергоресурсы в свою цену.

Напомним, кто будет платить больше за распределение газа в 2026 году. Также мы писали, что в Украине разворовали газ на миллионы гривен.

