Главная Одесса Парковка авто в Одессе — сколько будем платить в феврале

Парковка авто в Одессе — сколько будем платить в феврале

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 18:35
Сколько стоит парковка в Одессе в феврале 2026 года
Припаркованные машины в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В феврале стоимость парковки в Одессе остается без изменений. Час стоянки стоит 30 гривен, а для льготных категорий водителей действуют исключения. В то же время за нарушение правил предусмотрены немалые штрафы и даже эвакуация авто.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за парковку в городе в феврале.

Читайте также:

Стоимость парковки в Одессе

Стоимость одного часа стоянки в Одессе составляет 30 гривен — тариф установлен с 1 января 2025 года. Оплата работает только в будни, с 09:00 до 18:00, а все площадки обозначены дорожными знаками и QR-кодами для безналичной оплаты через КП "Одестранспарксервис".

Город также ввел абонементы: месячный стоит 2 500 грн, а годовой — 22 800 грн. Такой вариант станет выгодным для тех, кто паркуется регулярно, ведь уменьшает стоимость часа в разы.

Кто не может не платить за парковку

  • Лица с инвалидностью и водители, которые их перевозят;
  • участники боевых действий;
  • пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • работники дипломатических и международных представительств, которые пользуются служебным транспортом.

Штрафы за неправильную парковку

  • 340 грн — стандартные нарушения остановки или стоянки;
  • 340-510 грн — остановка авто с ДВС на местах для электромобилей;
  • 680 грн — создание препятствий другим участникам движения;
  • 255-510 грн — остановка в зоне действия запрещающих знаков;
  • 1020-1700 грн — парковка на местах для людей с инвалидностью;
  • 20-кратный тариф — пребывание на платной парковке более 10 минут без оплаты (например, 600 грн за 30 грн/час).

В случае грубого нарушения авто могут эвакуировать, что увеличит расходы примерно на 2 000 грн. Если штраф оплатить в течение 10 дней, действует скидка 50%, но за неуплату в течение месяца сумма удваивается, а водителя могут ждать дополнительные санкции.

Напомним, какие последствия долгого простоя электротранспорта в Одессе. Также мы писали, что сегодня общественный транспорт в Одессе курсирует с ограниченным количеством рейсов.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
