Україна
Электротранспорт в Одессе не работает — какие последствия простоя

Электротранспорт в Одессе не работает — какие последствия простоя

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 13:55
Остановка электротранспорта в Одессе: чем это грозит городу
Троллейбус на дорогах Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Удары по Одессе и длительные отключения света полностью парализовали работу одесского электротранспорта и уже более месяца он не курсирует. Такой долгий простой может иметь серьезные последствия для всей транспортной системы города.

О последствиях журналистам Новини.LIVE рассказал экс-вице-мэр Дмитрий Жеман.

Почему электротранспорт нельзя останавливать надолго

По словам экс-вице-мэра Одессы Дмитрия Жемана, электротранспорт — это сложный механизм, который не выдерживает длительного простоя.

"Структура электротранспорта — это как живой организм. Его нельзя просто остановить, а потом быстро "оживить". Перезапуск будет очень тяжелым", — пояснил он.

Контактная сеть, депо и подстанции нуждаются в нагрузке

Электротранспорт работает только тогда, когда вся система находится под постоянной нагрузкой. Речь идет не только о вагонах, но и о контактных сетях, тяговых подстанциях и депо.

"Контактная сеть, депо, подстанции - все это должно работать постоянно. Если они простаивают, потом восстановление занимает много времени", — отметил Жеман.

По его словам, чем дольше система стоит без движения, тем сложнее вернуть ее к нормальной работе.

Вагоны не обслуживаются, техника изнашивается

Проблема не только в электроэнергии. Пока транспорт не выходит на маршруты, подвижной состав не проходит регулярное техническое обслуживание.

"Я уверен, что сейчас есть большие вопросы к состоянию подвижного состава. Он стоит, не обслуживается. Если завтра запускать, на линию выйдет очень мало техники", — сказал экс-вице-мэр.

Он прогнозирует, что после длительного простоя количество поломок возрастет, а полное восстановление займет значительное время.

Кадровая проблема: специалисты уходят с работы

Отдельная угроза — потеря работников. В электротранспорте Одессы работают целые трудовые династии. Но без стабильной работы люди вынуждены искать другие источники дохода.

"Людям нужно жить. Если предприятие не работает, семьи остаются без денег. Кадры уходят, а заменить их просто некому", — пояснил Жеман.

Обучение новых специалистов также требует времени и ресурсов, которых сейчас у города ограниченно. По мнению экс-вице-мэра, электротранспорт не стоило полностью останавливать даже в сложных условиях.

"Останавливать все — нерационально. Даже 10-15% мощности лучше, чем ноль. Главное, чтобы система хоть как-то функционировала", — подчеркнул он.

Он говорит, что это позволило бы сохранить технику в рабочем состоянии и удержать персонал.

Напомним, сегодня общественный транспорт в Одессе курсирует с ограниченным количеством рейсов. Также мы писали, когда вернутся трамваи и троллейбусы на улицы Одессы.

Одесса электроэнергия Одесская область Новости Одессы общественный транспорт трамвай
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
