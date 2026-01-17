Зупинка електротранспорту в Одесі: чим це загрожує місту

Електротранспорт в Одесі не працює — які наслідки довгого простою
Удари по Одесі й тривалі відключення світла повністю паралізували роботу одеського електротранспорту й уже понад місяць він не курсує. Такий довгий простій може мати серйозні наслідки для всієї транспортної системи міста.
Про наслідки журналістам Новини.LIVE розповів ексвіцемер Дмитро Жеман.
Чому електротранспорт не можна зупиняти надовго
За словами ексвіцемера Одеси Дмитра Жемана, електротранспорт — це складний механізм, який не витримує тривалого простою.
"Структура електротранспорту — це як живий організм. Його не можна просто зупинити, а потім швидко "оживити". Перезапуск буде дуже важким", — пояснив він.
Контактна мережа, депо і підстанції потребують навантаження
Електротранспорт працює лише тоді, коли вся система перебуває під постійним навантаженням. Йдеться не тільки про вагони, а й про контактні мережі, тягові підстанції та депо.
"Контактна мережа, депо, підстанції — усе це має працювати постійно. Якщо вони простоюють, потім відновлення займає багато часу", — зазначив Жеман.
За його словами, чим довше система стоїть без руху, тим складніше повернути її до нормальної роботи.
Вагони не обслуговуються, техніка зношується
Проблема не лише в електроенергії. Поки транспорт не виходить на маршрути, рухомий склад не проходить регулярне технічне обслуговування.
"Я впевнений, що зараз є великі питання до стану рухомого складу. Він стоїть, не обслуговується. Якщо завтра запускати, на лінію вийде дуже мало техніки", — сказав ексвіцемер.
Він прогнозує, що після тривалого простою кількість поломок зросте, а повне відновлення займе значний час.
Кадрова проблема: фахівці йдуть з роботи
Окрема загроза — втрата працівників. В електротранспорті Одеси працюють цілі трудові династії. Але без стабільної роботи люди змушені шукати інші джерела доходу.
"Людям потрібно жити. Якщо підприємство не працює, родини залишаються без грошей. Кадри йдуть, а замінити їх просто нікому", — пояснив Жеман.
Навчання нових спеціалістів також потребує часу і ресурсів, яких зараз у міста обмежено. На думку ексвіцемера, електротранспорт не варто було повністю зупиняти навіть за складних умов.
"Зупиняти все — нераціонально. Навіть 10-15% потужності краще, ніж нуль. Головне, щоб система хоч якось функціонувала", — наголосив він.
Він каже, що це дозволило б зберегти техніку в робочому стані та утримати персонал.
Нагадаємо, сьогодні громадський транспорт в Одесі курсує з обмеженою кількістю рейсів. Також ми писали, коли повернуться трамваї і тролейбуси на вулиці Одеси.
