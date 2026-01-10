Відео
Електротранспорт в Одесі — коли повернуться трамваї і тролейбуси

Електротранспорт в Одесі — коли повернуться трамваї і тролейбуси

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 14:00
Коли в Одесі прогнозують повернення трамваїв і тролейбусів
Трамвай в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі озвучили орієнтовні строки відновлення руху трамваїв і тролейбусів. У міськраді сподіваються, що електротранспорт знову вийде на маршрути вже в лютому.

Про це повідомили під час засідання комісії з питань транспорту та дорожнього господарства Одеської міської ради.

Читайте також:

Коли в Одесі знову поїдуть трамваї й тролейбуси

Під час обговорення депутати поцікавилися, чи є конкретний прогноз щодо запуску електротранспорту. У відповідь представники міських служб заявили, що місто сподівається відновити рух трамваїв і тролейбусів у лютому, якщо енергосистема Одеси стабілізується.

"Ми сподіваємося, що в лютому місяці зможемо відновити рух електротранспорту", — повідомили на засіданні комісії.

Водночас чиновники наголосили, що остаточні строки залежать не лише від міських служб. Усе залежить від ситуації з енергопостачанням у місті та від того, як працюватиме ДТЕК.

Від чого залежить повернення електротранспорту

У міськраді пояснили, що навіть за готовності техніки ключовим фактором залишається стабільне постачання електроенергії. Без цього запуск трамваїв і тролейбусів неможливий.

"Незалежно від нас, яка буде обстановка в місті та в країні. Саме від цього залежить робота енергосистеми", — зазначили під час засідання.

Поки що мешканців Одеси просять орієнтуватися на автобусні маршрути, які тимчасово замінюють електротранспорт.

Нагадаємо, у вихідні робота соціальних автобусів буде обмеженою, а частина маршрутів узагалі зупиниться. Також ми писали, що в Одесі діє програма часткової компенсації за купівлю електрогенераторів для багатоквартирних будинків

Одеса електроенергія Новини Одеси громадський транспорт трамвай тролейбуси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
