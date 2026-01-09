Компенсація за генератори для ОСББ та ЖБК в Одесі

Генератор на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі діє програма часткової компенсації за купівлю електрогенераторів для багатоквартирних будинків. Підтримку можуть отримати ОСББ і житлово-будівельні кооперативи. Місто готове повернути значну частину витрат.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Компенсація за генератори

Співвласники багатоквартирних будинків від трьох поверхів та ЖБК в Одесі можуть отримати компенсацію з міського бюджету за придбання генераторів. Йдеться як про обладнання, яке вже купили, так і про те, яке планують придбати під час дії воєнного стану. Розмір компенсації становить до 70% вартості електрогенератора, але не більше 200 тисяч гривень для одного учасника програми.

Минулого року компенсацію отримали 16 ОСББ та ЖБК на загальну суму 2,4 мільйона гривень. Ще роком раніше підтримкою скористалися 11 об’єднань — їм компенсували понад 1,17 мільйона гривень.

Що потрібно

Щоб отримати кошти, учасники подають документи на розгляд спеціальної комісії. Потрібно надати заяву встановленого зразка, копії платіжних документів і підтвердження покупки генератора у офіційно зареєстрованого продавця. Також необхідні документи з технічними характеристиками та серійним номером обладнання, витяг з ЄДР і папери, що підтверджують повноваження заявника. Крім того, за консультаціями можна звертатися безпосередньо до районних адміністрацій Одеси.

