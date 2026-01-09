Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Мэрия помогает приобрести генераторы для одесских домов

Мэрия помогает приобрести генераторы для одесских домов

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 14:11
Компенсация за генераторы для ОСМД и ЖСК в Одессе
Генератор на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе действует программа частичной компенсации за покупку электрогенераторов для многоквартирных домов. Поддержку могут получить ОСМД и жилищно-строительные кооперативы. Город готов вернуть значительную часть расходов.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Реклама
Читайте также:

Компенсация за генераторы

Совладельцы многоквартирных домов от трех этажей и ЖСК в Одессе могут получить компенсацию из городского бюджета за приобретение генераторов. Речь идет как об оборудовании, которое уже купили, так и о том, которое планируют приобрести во время действия военного положения. Размер компенсации составляет до 70% стоимости электрогенератора, но не более 200 тысяч гривен для одного участника программы.

В прошлом году компенсацию получили 16 ОСМД и ЖСК на общую сумму 2,4 миллиона гривен. Еще годом ранее поддержкой воспользовались 11 объединений — им компенсировали более 1,17 миллиона гривен.

Что нужно

Чтобы получить средства, участники подают документы на рассмотрение специальной комиссии. Нужно предоставить заявление установленного образца, копии платежных документов и подтверждение покупки генератора у официально зарегистрированного продавца. Также необходимы документы с техническими характеристиками и серийным номером оборудования, выписка из ЕГР и бумаги, подтверждающие полномочия заявителя. Кроме того, за консультациями можно обращаться непосредственно в районные администрации Одессы.

Напомним, мы сообщали о том, как военным получить компенсацию за неиспользованный отпуск. Также мы писали о том, в каких регионах бизнес может получить компенсацию за уничтоженное имущество.

Одесса Одесская область компенсация городской совет Новости Одессы генераторы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации