Компенсация за генераторы для ОСМД и ЖСК в Одессе

В Одессе действует программа частичной компенсации за покупку электрогенераторов для многоквартирных домов. Поддержку могут получить ОСМД и жилищно-строительные кооперативы. Город готов вернуть значительную часть расходов.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Компенсация за генераторы

Совладельцы многоквартирных домов от трех этажей и ЖСК в Одессе могут получить компенсацию из городского бюджета за приобретение генераторов. Речь идет как об оборудовании, которое уже купили, так и о том, которое планируют приобрести во время действия военного положения. Размер компенсации составляет до 70% стоимости электрогенератора, но не более 200 тысяч гривен для одного участника программы.

В прошлом году компенсацию получили 16 ОСМД и ЖСК на общую сумму 2,4 миллиона гривен. Еще годом ранее поддержкой воспользовались 11 объединений — им компенсировали более 1,17 миллиона гривен.

Что нужно

Чтобы получить средства, участники подают документы на рассмотрение специальной комиссии. Нужно предоставить заявление установленного образца, копии платежных документов и подтверждение покупки генератора у официально зарегистрированного продавца. Также необходимы документы с техническими характеристиками и серийным номером оборудования, выписка из ЕГР и бумаги, подтверждающие полномочия заявителя. Кроме того, за консультациями можно обращаться непосредственно в районные администрации Одессы.

Напомним, мы сообщали о том, как военным получить компенсацию за неиспользованный отпуск. Также мы писали о том, в каких регионах бизнес может получить компенсацию за уничтоженное имущество.