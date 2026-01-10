Когда в Одессе прогнозируют возвращение трамваев и троллейбусов

Электротранспорт в Одессе — когда вернутся трамваи и троллейбусы
В Одессе озвучили ориентировочные сроки возобновления движения трамваев и троллейбусов. В горсовете надеются, что электротранспорт снова выйдет на маршруты уже в феврале.
Об этом сообщили во время заседания комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Одесского городского совета.
Когда в Одессе снова поедут трамваи и троллейбусы
В ходе обсуждения депутаты поинтересовались, есть ли конкретный прогноз по запуску электротранспорта. В ответ представители городских служб заявили, что город надеется возобновить движение трамваев и троллейбусов в феврале, если энергосистема Одессы стабилизируется.
"Мы надеемся, что в феврале месяце сможем восстановить движение электротранспорта", — сообщили на заседании комиссии.
При этом чиновники подчеркнули, что окончательные сроки зависят не только от городских служб. Все зависит от ситуации с энергоснабжением в городе и от того, как будет работать ДТЭК.
От чего зависит возвращение электротранспорта
В горсовете объяснили, что даже при готовности техники ключевым фактором остается стабильное снабжение электроэнергией. Без этого запуск трамваев и троллейбусов невозможен.
"Независимо от нас, какая будет обстановка в городе и в стране. Именно от этого зависит работа энергосистемы", — отметили во время заседания.
Пока что жителей Одессы просят ориентироваться на автобусные маршруты, которые временно заменяют электротранспорт.
Напомним, в выходные работа социальных автобусов будет ограничена, а часть маршрутов вообще остановится.
