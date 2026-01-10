Видео
Главная Одесса Электротранспорт в Одессе — когда вернутся трамваи и троллейбусы

Электротранспорт в Одессе — когда вернутся трамваи и троллейбусы

Дата публикации 10 января 2026 14:00
Когда в Одессе прогнозируют возвращение трамваев и троллейбусов
Трамвай в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе озвучили ориентировочные сроки возобновления движения трамваев и троллейбусов. В горсовете надеются, что электротранспорт снова выйдет на маршруты уже в феврале.

Об этом сообщили во время заседания комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Одесского городского совета.

Читайте также:

Когда в Одессе снова поедут трамваи и троллейбусы

В ходе обсуждения депутаты поинтересовались, есть ли конкретный прогноз по запуску электротранспорта. В ответ представители городских служб заявили, что город надеется возобновить движение трамваев и троллейбусов в феврале, если энергосистема Одессы стабилизируется.

"Мы надеемся, что в феврале месяце сможем восстановить движение электротранспорта", — сообщили на заседании комиссии.

При этом чиновники подчеркнули, что окончательные сроки зависят не только от городских служб. Все зависит от ситуации с энергоснабжением в городе и от того, как будет работать ДТЭК.

От чего зависит возвращение электротранспорта

В горсовете объяснили, что даже при готовности техники ключевым фактором остается стабильное снабжение электроэнергией. Без этого запуск трамваев и троллейбусов невозможен.

"Независимо от нас, какая будет обстановка в городе и в стране. Именно от этого зависит работа энергосистемы", — отметили во время заседания.

Пока что жителей Одессы просят ориентироваться на автобусные маршруты, которые временно заменяют электротранспорт.

Напомним, в выходные работа социальных автобусов будет ограничена, а часть маршрутов вообще остановится. Также мы писали, что в Одессе действует программа частичной компенсации за покупку электрогенераторов для многоквартирных домов

Одесса электроэнергия Новости Одессы общественный транспорт трамвай троллейбусы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
