Социальные автобусы в Одессе, которые заменяют трамваи и троллейбусы, сократили

Социальные автобусы в Одессе. Фото: ОГС

В Одессе продолжают не работать трамваи и троллейбусы, поэтому город держится на социальных автобусах. Но в выходные их работа будет ограничена, а часть маршрутов вообще остановится.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Маршруты социальных автобусов. Фото: ОГС

Как будут курсировать социальные автобусы

В субботу, 10 января, на каждом социальном маршруте будут работать только 1-2 автобуса.

В воскресенье, 11 января, социальный транспорт не будет выходить на линию.

Полноценную работу планируют возобновить с понедельника, 12 января.

Почему электротранспорт не работает в Одессе

Из-за сложной ситуации в энергосистеме Одессы, в результате российских обстрелов, 13 декабря, трамваи и троллейбусы остановили. Контактная сеть требует стабильного питания, а во время аварийных отключений это невозможно. Именно поэтому город запустил социальные автобусы, чтобы люди могли добраться на работу, в больницы и другие важные места.

Всего на маршруты вышли десятки автобусов, которые были переданы городу со всей Украины.

