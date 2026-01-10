Видео
Видео

Главная Одесса В Одессе сократили социальные автобусы — какая причина

В Одессе сократили социальные автобусы — какая причина

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 09:53
Социальные автобусы в Одессе, которые заменяют трамваи и троллейбусы, сократили
Социальные автобусы в Одессе. Фото: ОГС

В Одессе продолжают не работать трамваи и троллейбусы, поэтому город держится на социальных автобусах. Но в выходные их работа будет ограничена, а часть маршрутов вообще остановится.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:
В Одессе сократили социальные автобусы — какая причина - фото 1
Маршруты социальных автобусов. Фото: ОГС

Как будут курсировать социальные автобусы

В субботу, 10 января, на каждом социальном маршруте будут работать только 1-2 автобуса.

В воскресенье, 11 января, социальный транспорт не будет выходить на линию.
Полноценную работу планируют возобновить с понедельника, 12 января.

Почему электротранспорт не работает в Одессе

Из-за сложной ситуации в энергосистеме Одессы, в результате российских обстрелов, 13 декабря, трамваи и троллейбусы остановили. Контактная сеть требует стабильного питания, а во время аварийных отключений это невозможно. Именно поэтому город запустил социальные автобусы, чтобы люди могли добраться на работу, в больницы и другие важные места.

Всего на маршруты вышли десятки автобусов, которые были переданы городу со всей Украины.

Напомним, Одесская мэрия помогает приобрести генераторы для одесских домов. Также мы писали, что движение на трассе Одесса-Рени 10 января существенно затруднено.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
