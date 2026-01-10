Соціальні автобуси в Одесі, які замінюють трамваї і тролейбуси, скоротили

Соціальні автобуси в Одесі. Фото: ОМР

В Одесі й далі не працюють трамваї та тролейбуси, тому місто тримається на соціальних автобусах. Але у вихідні їхня робота буде обмеженою, а частина маршрутів узагалі зупиниться.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Маршрути соціальних автобусів. Фото: ОМР

Як курсуватимуть соціальні автобуси

У суботу, 10 січня, на кожному соціальному маршруті працюватимуть лише 1-2 автобуси.

У неділю, 11 січня, соціальний транспорт не виходитиме на лінію.

Повноцінну роботу планують відновити з понеділка, 12 січня.

Чому електротранспорт не працює в Одесі

Через складну ситуацію в енергосистемі Одеси, внаслідок російських обстрілів, 13 грудня, трамваї та тролейбуси зупинили. Контактна мережа потребує стабільного живлення, а під час аварійних відключень це неможливо. Саме тому місто запустило соціальні автобуси, щоб люди могли дістатися на роботу, до лікарень та інших важливих місць.

Загалом на маршрути вийшли десятки автобусів, які були передані місту з усієї України.

Нагадаємо, Одеська мерія допомагає придбати генератори для одеських будинків. Також ми писали, що рух на трасі Одеса-Рені 10 січня суттєво ускладнений.