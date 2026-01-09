Автобуси замість трамваїв і тролейбусів в Одесі

Автобуси, які надали Одесі. Фото: Одеська міська рада

В Одесі тривають проблеми з електропостачанням, через що частина електротранспорту тимчасово не працює. Щоб містяни могли дістатися на роботу та додому, на маршрути вийшли автобуси. Вони курсують замість трамваїв і тролейбусів. Частину транспорту місту надали інші громади.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Рух автобусів

Через перебої з електропостачанням в Одесі зупинено роботу трамваїв і тролейбусів на низці напрямків. На період відсутності електротранспорту у місті організували рух автобусів уздовж трамвайних маршрутів №5, №7, №17, №26, №27 та тролейбусних №3, №8 і №9. Автобуси починають курсувати з 6:30 і до 19:30–20:00, коли відправляються останні рейси. У години пік інтервал руху становить 10–15 хвилин, протягом дня — близько 30 хвилин.

Окрім цього, в місті працюють соціальні автобуси. Маршрут "Залізничний вокзал — вулиця 28-ї бригади" запустили на період відсутності руху трамваїв №1 та №7 проспектом Князя Володимира Великого. У години пік автобуси на цьому напрямку курсують з інтервалом 10–15 хвилин, упродовж дня — кожні 20–25 хвилин.

Також працює соціальний маршрут "вулиця Святослава Ріхтера — вулиця Дігтярна". Відправлення з кінцевої зупинки тролейбусного маршруту №12 на вулиці Святослава Ріхтера відбуваються о 06:45, 07:45, 08:45, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15 та 18:15. З вулиці Дігтярної, з площі Менделе Мойхер-Сфоріма, автобуси вирушають о 07:45, 08:45, 09:45, 14:45, 16:15, 17:15, 18:15 та 19:15.

Ще один маршрут — "Тираспольське шосе (Два стовпи) — вулиця Дігтярна", який частково дублює трамвай №21. З Тираспольського шосе автобуси виїжджають о 06:30, 07:30, 08:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00 та 18:00. Окремі рейси від зупинки "Західний цвинтар" заплановані на 08:20, 13:20 та 14:50. У зворотному напрямку, з площі Менделе Мойхер-Сфоріма, відправлення відбуваються о 07:30, 08:30, 09:30, 14:30, 16:00, 17:00, 18:00 та 19:00. Рейси до Західного цвинтаря позначені літерою "К".

