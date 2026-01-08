Безкоштовні автобусні маршрути в Одесі замість електротранспорту

Автобус, який передали Одесі. Фото: Одеська міська рада

В Одесі почали курсувати два нові соціальні автобусні маршрути з безкоштовним проїздом. Вони виходять на лінії замість електротранспорту, який тимчасово не їздить через проблеми з електропостачанням. Нові напрямки дублюють трамвайні та тролейбусні маршрути. Автобуси надані в межах проєкту "Пліч-о-пліч: згуртовані громади".

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Нові маршрути

В Одесі запрацювали два нові автобусні маршрути з безкоштовним проїздом. Вони тимчасово замінюють трамваї та тролейбуси, які зараз не курсують через перебої зі світлом. Маршрут "Залізничний вокзал — Аркадія" частково дублює трамвай №5. На лінії працюють два автобуси. Маршрут "Залізничний вокзал — Суперфосфатний завод" повторює тролейбус №8. Перевезення здійснюють три автобуси.

У міській владі повідомляють, що надалі планують запуск автобусів і за іншими напрямками. Зокрема, їх виводитимуть замість трамвайного маршруту №15 та тролейбусного маршруту №3. Про графіки руху обіцяють повідомити додатково.

Які маршрути вже працюють

В Одесі продовжує курсувати низка соціальних автобусних маршрутів, які також тимчасово замінюють електротранспорт:

"просп. Свободи — вул. Архітекторська" (дублює трамвай №27);

"вул. Канатна — 14-та станція Великого Фонтану" (замість трамвая №17);

"вул. Архітекторська — Залізничний вокзал" (дублює трамваї №7 та №26);

"вул. Інглезі — вул. Рішельєвська" (замість тролейбуса №9);

"Залізничний вокзал — вул. 28-ї бригади";

"вул. Святослава Ріхтера — вул. Дігтярна";

"Тираспольське шосе — вул. Дігтярна".

У години пік автобуси курсують з інтервалом 8–15 хвилин, упродовж дня — рідше. Проїзд на всіх соціальних маршрутах залишається безкоштовним.

Нагадаємо, ми повідомляли, що до Одеси прибули ще 5 автобусів, цього разу з Житомира. Також ми писали, що через блекаут у Дніпрі електротранспорт замінять на автобуси.