Головна Одеса В Одесі запустили ще два безкоштовні автобуси — маршрути

В Одесі запустили ще два безкоштовні автобуси — маршрути

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 10:24
Безкоштовні автобусні маршрути в Одесі замість електротранспорту
Автобус, який передали Одесі. Фото: Одеська міська рада

В Одесі почали курсувати два нові соціальні автобусні маршрути з безкоштовним проїздом. Вони виходять на лінії замість електротранспорту, який тимчасово не їздить через проблеми з електропостачанням. Нові напрямки дублюють трамвайні та тролейбусні маршрути. Автобуси надані в межах проєкту "Пліч-о-пліч: згуртовані громади".

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Читайте також:

Нові маршрути

В Одесі запрацювали два нові автобусні маршрути з безкоштовним проїздом. Вони тимчасово замінюють трамваї та тролейбуси, які зараз не курсують через перебої зі світлом. Маршрут "Залізничний вокзал — Аркадія" частково дублює трамвай №5. На лінії працюють два автобуси. Маршрут "Залізничний вокзал — Суперфосфатний завод" повторює тролейбус №8. Перевезення здійснюють три автобуси.

У міській владі повідомляють, що надалі планують запуск автобусів і за іншими напрямками. Зокрема, їх виводитимуть замість трамвайного маршруту №15 та тролейбусного маршруту №3. Про графіки руху обіцяють повідомити додатково.

Які маршрути вже працюють

В Одесі продовжує курсувати низка соціальних автобусних маршрутів, які також тимчасово замінюють електротранспорт: 

  • "просп. Свободи — вул. Архітекторська" (дублює трамвай №27); 
  • "вул. Канатна — 14-та станція Великого Фонтану" (замість трамвая №17); 
  • "вул. Архітекторська — Залізничний вокзал" (дублює трамваї №7 та №26);
  • "вул. Інглезі — вул. Рішельєвська" (замість тролейбуса №9);
  • "Залізничний вокзал — вул. 28-ї бригади";
  • "вул. Святослава Ріхтера — вул. Дігтярна";
  • "Тираспольське шосе — вул. Дігтярна".

У години пік автобуси курсують з інтервалом 8–15 хвилин, упродовж дня — рідше. Проїзд на всіх соціальних маршрутах залишається безкоштовним.

Нагадаємо, ми повідомляли, що до Одеси прибули ще 5 автобусів, цього разу з Житомира. Також ми писали, що через блекаут у Дніпрі електротранспорт замінять на автобуси.

Одеса Одеська область маршрутки Новини Одеси громадський транспорт трамвай тролейбуси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
