Бесплатные автобусные маршруты в Одессе вместо электротранспорта

Автобус, который передали Одессе. Фото: Одесский городской совет

В Одессе начали курсировать два новых социальных автобусных маршрута с бесплатным проездом. Они выходят на линии вместо электротранспорта, который временно не ездит из-за проблем с электроснабжением. Новые направления дублируют трамвайные и троллейбусные маршруты. Автобусы предоставлены в рамках проекта "Бок о бок: сплоченные общины".

Об этом сообщили на официальном канале города.

Новые маршруты

В Одессе заработали два новых автобусных маршрута с бесплатным проездом. Они временно заменяют трамваи и троллейбусы, которые сейчас не курсируют из-за перебоев со светом. Маршрут "Железнодорожный вокзал — Аркадия" частично дублирует трамвай №5. На линии работают два автобуса. Маршрут "Железнодорожный вокзал — Суперфосфатный завод" повторяет троллейбус №8. Перевозки осуществляют три автобуса.

В городских властях сообщают, что в дальнейшем планируют запуск автобусов и по другим направлениям. В частности, их будут выводить вместо трамвайного маршрута №15 и троллейбусного маршрута №3. О графиках движения обещают сообщить дополнительно.

Какие маршруты уже работают

В Одессе продолжает курсировать ряд социальных автобусных маршрутов, которые также временно заменяют электротранспорт:

"просп. Свободы — ул. Архитекторская" (дублирует трамвай №27);

"ул. Канатная — 14-я станция Большого Фонтана" (вместо трамвая №17);

"ул. Архитекторская — Железнодорожный вокзал" (дублирует трамваи №7 и №26);

"ул. Инглези — ул. Ришельевская" (вместо троллейбуса №9);

"Железнодорожный вокзал — ул. 28-й бригады";

"ул. Святослава Рихтера — ул. Дегтярная";

"Тираспольское шоссе — ул. Дегтярная".

В часы пик автобусы курсируют с интервалом 8-15 минут, в течение дня — реже. Проезд на всех социальных маршрутах остается бесплатным.

