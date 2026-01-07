Одесса получила 5 автобусов от Житомира

Новые автобусы, которые приехали в Одессу. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Общины Украины продолжают поддерживать Одессу транспортом. Городу передают автобусы, чтобы компенсировать сбои в работе электротранспорта из-за проблем с электроснабжением. На этот раз помощь поступила из Житомира. Новый транспорт уже готовят к выходу на маршруты.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Новые автобусы

В Одессу прибыли еще пять автобусов в рамках проекта Министерства развития общин и территорий Украины "Бок о бок". Транспорт передала община Житомира. Речь идет о двухсекционных автобусах, которые город получил в качестве гуманитарной помощи. В ближайшее время автобусы пройдут техническую обкатку и выйдут на городские маршруты. Они усилят работу общественного транспорта в период, когда электротранспорт не всегда может курсировать из-за перебоев со светом. Прибывшие машины дополнят автопарк, который Одесса уже получила от других громад.

"Спасибо громадам за поддержку", — написал Сергей Лысак.

Какие маршруты уже работают

В Одессе уже курсирует ряд социальных автобусных маршрутов, которые временно заменяют электротранспорт:

"просп. Свободы — ул. Архитекторская" — дублирует трамвай №27;

"ул. Канатная (Куликово поле) — 14 ст. Большого Фонтана" — вместо трамвая №17;

"ул. Архитекторская — Железнодорожный вокзал" — дублирует трамваи №7 и №26;

"ул. Инглези — ул. Ришельевская" — вместо троллейбуса №9;

"Железнодорожный вокзал — ул. 28-й бригады" — на время остановки трамваев №1 и №7;

"ул. Святослава Рихтера — ул. Дегтярная";

"Тираспольское шоссе (Два столба) — ул. Дегтярная".

В часы пик автобусы курсируют со средним интервалом 8-15 минут, в течение дня — реже. Все социальные маршруты остаются бесплатными для пассажиров.

