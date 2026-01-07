Проезд Белгород-Днестровский - Одесса подорожает

Автобус №560. Фото иллюстративное: akkerman_kurs

На междугороднем маршруте №560 "Белгород-Днестровский — Одесса" вырастет стоимость проезда. Пассажирам придется платить больше, чем раньше. Повышение составляет сразу несколько десятков гривен. Изменения коснутся популярного направления, которым ежедневно пользуются сотни людей.

Об этом Новини.LIVE узнали у диспечеров.

Подорожание проезда

С 10 января стоимость проезда на маршруте №560 "Белгород-Днестровский — Одесса" составит 200 гривен. Сейчас билет стоит 160 гривен, поэтому путешествие подорожает на 40 гривен. Маршрут соединяет Белгород-Днестровский с Одессой и завершается на автостанции Старосенная. Им активно пользуются жители города и близлежащих населенных пунктов для ежедневных поездок в областной центр.

Расписание автобусов:

Отправление из Белгорода-Днестровского: 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:50, 18:00.

Отправление из Одессы (АС Старосенная): 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00.

В расписании возможны изменения. За уточнениями пассажирам советуют обращаться к диспетчеру.

