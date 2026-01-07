Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Проезд из Белгород-Днестровского в Одессу станет дороже — цена

Проезд из Белгород-Днестровского в Одессу станет дороже — цена

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 09:22
Проезд Белгород-Днестровский - Одесса подорожает
Автобус №560. Фото иллюстративное: akkerman_kurs

На междугороднем маршруте №560 "Белгород-Днестровский — Одесса" вырастет стоимость проезда. Пассажирам придется платить больше, чем раньше. Повышение составляет сразу несколько десятков гривен. Изменения коснутся популярного направления, которым ежедневно пользуются сотни людей.

Об этом Новини.LIVE узнали у диспечеров.

Реклама
Читайте также:

Подорожание проезда

С 10 января стоимость проезда на маршруте №560 "Белгород-Днестровский — Одесса" составит 200 гривен. Сейчас билет стоит 160 гривен, поэтому путешествие подорожает на 40 гривен. Маршрут соединяет Белгород-Днестровский с Одессой и завершается на автостанции Старосенная. Им активно пользуются жители города и близлежащих населенных пунктов для ежедневных поездок в областной центр.

Расписание автобусов:

  • Отправление из Белгорода-Днестровского: 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:50, 18:00.
  • Отправление из Одессы (АС Старосенная): 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00.

В расписании возможны изменения. За уточнениями пассажирам советуют обращаться к диспетчеру.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе запустили еще один социальный маршрут. Также мы писали о том, где УБД не нужно платить за проезд в 2026 году.

Одесса Одесская область Новости Одессы Белгород-Днестровский автобусы проезд
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации