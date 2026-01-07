Відео
Головна Одеса Проїзд з Білгород-Дністровського до Одеси стане дорожчим — ціна

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 09:22
Проїзд Білгород-Дністровський — Одеса подорожчає
Автобус №560. Фото ілюстративне: akkerman_kurs

На міжміському маршруті №560 "Білгород-Дністровський — Одеса" зросте вартість проїзду. Пасажирам доведеться платити більше, ніж раніше. Підвищення становить одразу кілька десятків гривень. Зміни торкнуться популярного напрямку, яким щодня користуються сотні людей.

Про це Новини.LIVE дізналися у диспечерів.

Читайте також:

Подорожчання проїзду

Із 10 січня вартість проїзду на маршруті №560 "Білгород-Дністровський — Одеса" становитиме 200 гривень. Наразі квиток коштує 160 гривень, тож подорож подорожчає на 40 гривень. Маршрут з’єднує Білгород-Дністровський з Одесою та завершується на автостанції Старосінна. Ним активно користуються мешканці міста й прилеглих населених пунктів для щоденних поїздок до обласного центру.

Розклад автобусів:

  • Відправлення з Білгорода-Дністровського: 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:50, 18:00.
  • Відправлення з Одеси (АС Старосінна): 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00.

В розкладі можливі зміни. За уточненнями пасажирам радять звертатися до диспетчера.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі запустили ще один соціальний маршрут. Також ми писали про те, де УБД не потрібно платити за проїзд у 2026 році.

Одеса Одеська область Новини Одеси Білгород-Дністровський автобуси проїзд
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
