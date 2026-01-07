Проїзд Білгород-Дністровський — Одеса подорожчає

Автобус №560. Фото ілюстративне: akkerman_kurs

На міжміському маршруті №560 "Білгород-Дністровський — Одеса" зросте вартість проїзду. Пасажирам доведеться платити більше, ніж раніше. Підвищення становить одразу кілька десятків гривень. Зміни торкнуться популярного напрямку, яким щодня користуються сотні людей.

Подорожчання проїзду

Із 10 січня вартість проїзду на маршруті №560 "Білгород-Дністровський — Одеса" становитиме 200 гривень. Наразі квиток коштує 160 гривень, тож подорож подорожчає на 40 гривень. Маршрут з’єднує Білгород-Дністровський з Одесою та завершується на автостанції Старосінна. Ним активно користуються мешканці міста й прилеглих населених пунктів для щоденних поїздок до обласного центру.

Розклад автобусів:

Відправлення з Білгорода-Дністровського: 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:50, 18:00.

Відправлення з Одеси (АС Старосінна): 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00.

В розкладі можливі зміни. За уточненнями пасажирам радять звертатися до диспетчера.

