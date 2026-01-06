Безоплатні соціальні автобуси в Одесі: новий маршрут

В Одесі запустили ще один соціальний автобус — який маршрут
В Одесі через перебої з електропостачанням не працює міський електротранспорт. Щоб місто не залишалося без сполучення, громади з інших регіонів передали соціальні автобуси. Вони тимчасово замінюють трамваї та тролейбуси. Кількість таких безоплатних маршрутів у місті поступово зростає.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
Соціальні маршрути
Мережу соціальних автобусів в Одесі продовжують розширювати. Наразі місто отримало 27 автобусів від Кропивницького, Миколаєва, Львова та Маріупольської громади. Транспорт надали в межах проєкту Міністерства розвитку громад та територій "Пліч-о-пліч: згуртовані громади".
Від сьогодні в місті запустили новий безоплатний маршрут "просп. Свободи — вул. Архітекторська". На лінії працює один автобус, який дублює трамвайний маршрут №27 та забезпечує сполучення між житловими районами.
Окрім цього, в Одесі вже курсують інші соціальні маршрути, що замінюють електротранспорт:
- "вул. Канатна (Куликове поле) — 14 ст. Великого Фонтану" — дублює трамвай №17;
- "вул. Архітекторська — Залізничний вокзал" — повторює трамваї №7 та №26;
- "вул. Інглезі — вул. Рішельєвська" — замість тролейбуса №9;
- "Залізничний вокзал — вул. 28-ї бригади" — працює на час зупинки трамваїв №1 і №7;
- "вул. Святослава Ріхтера — вул. Дігтярна";
- "Тираспольське шосе (Два стовпи) — вул. Дігтярна".
У години пік автобуси курсують з інтервалом у середньому 8–15 хвилин, протягом дня — рідше. Усі соціальні маршрути є безоплатними для населення.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, чи можуть пільговику відмовити у безоплатному проїзді. Також ми писали про те, що жителі одного із мікрорайонів Одеси скаржаться на транспортний колапс.
Читайте Новини.LIVE!