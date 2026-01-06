Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі запустили ще один соціальний автобус — який маршрут

В Одесі запустили ще один соціальний автобус — який маршрут

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 09:42
Безоплатні соціальні автобуси в Одесі: новий маршрут
Соціальний автобус на дорогах Одеси. Фото: Миколаївська міська рада

В Одесі через перебої з електропостачанням не працює міський електротранспорт. Щоб місто не залишалося без сполучення, громади з інших регіонів передали соціальні автобуси. Вони тимчасово замінюють трамваї та тролейбуси. Кількість таких безоплатних маршрутів у місті поступово зростає.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Реклама
Читайте також:

Соціальні маршрути

Мережу соціальних автобусів в Одесі продовжують розширювати. Наразі місто отримало 27 автобусів від Кропивницького, Миколаєва, Львова та Маріупольської громади. Транспорт надали в межах проєкту Міністерства розвитку громад та територій "Пліч-о-пліч: згуртовані громади".

Від сьогодні в місті запустили новий безоплатний маршрут "просп. Свободи — вул. Архітекторська". На лінії працює один автобус, який дублює трамвайний маршрут №27 та забезпечує сполучення між житловими районами.

Нові соціальні маршрути в Одесі
Рух маргруту №27. Фото: Одеська міська рада

Окрім цього, в Одесі вже курсують інші соціальні маршрути, що замінюють електротранспорт:

  • "вул. Канатна (Куликове поле) — 14 ст. Великого Фонтану" — дублює трамвай №17;
  • "вул. Архітекторська — Залізничний вокзал" — повторює трамваї №7 та №26;
  • "вул. Інглезі — вул. Рішельєвська" — замість тролейбуса №9;
  • "Залізничний вокзал — вул. 28-ї бригади" — працює на час зупинки трамваїв №1 і №7; 
  • "вул. Святослава Ріхтера — вул. Дігтярна"; 
  • "Тираспольське шосе (Два стовпи) — вул. Дігтярна".

У години пік автобуси курсують з інтервалом у середньому 8–15 хвилин, протягом дня — рідше. Усі соціальні маршрути є безоплатними для населення.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чи можуть пільговику відмовити у безоплатному проїзді. Також ми писали про те, що жителі одного із мікрорайонів Одеси скаржаться на транспортний колапс.

Одеса Одеська область Новини Одеси автобуси допомога громадський транспорт
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації