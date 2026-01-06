Безоплатні соціальні автобуси в Одесі: новий маршрут

Соціальний автобус на дорогах Одеси. Фото: Миколаївська міська рада

В Одесі через перебої з електропостачанням не працює міський електротранспорт. Щоб місто не залишалося без сполучення, громади з інших регіонів передали соціальні автобуси. Вони тимчасово замінюють трамваї та тролейбуси. Кількість таких безоплатних маршрутів у місті поступово зростає.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Соціальні маршрути

Мережу соціальних автобусів в Одесі продовжують розширювати. Наразі місто отримало 27 автобусів від Кропивницького, Миколаєва, Львова та Маріупольської громади. Транспорт надали в межах проєкту Міністерства розвитку громад та територій "Пліч-о-пліч: згуртовані громади".

Від сьогодні в місті запустили новий безоплатний маршрут "просп. Свободи — вул. Архітекторська". На лінії працює один автобус, який дублює трамвайний маршрут №27 та забезпечує сполучення між житловими районами.

Рух маргруту №27. Фото: Одеська міська рада

Окрім цього, в Одесі вже курсують інші соціальні маршрути, що замінюють електротранспорт:

"вул. Канатна (Куликове поле) — 14 ст. Великого Фонтану" — дублює трамвай №17;

"вул. Архітекторська — Залізничний вокзал" — повторює трамваї №7 та №26;

"вул. Інглезі — вул. Рішельєвська" — замість тролейбуса №9;

"Залізничний вокзал — вул. 28-ї бригади" — працює на час зупинки трамваїв №1 і №7;

"вул. Святослава Ріхтера — вул. Дігтярна";

"Тираспольське шосе (Два стовпи) — вул. Дігтярна".

У години пік автобуси курсують з інтервалом у середньому 8–15 хвилин, протягом дня — рідше. Усі соціальні маршрути є безоплатними для населення.

