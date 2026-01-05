Транспортний колапс у Чорноморці: маршрут 220 переповнений

Маршрутка в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В одному із районів Одеси склалася критична ситуація. Жителі Чорноморки не можуть дістатися ні на роботу, ні додому. Люди скаржаться на перевантажені маршрутки та великі інтервали руху. Єдиний маршрут 220 у години пік ходить рідко — до 40–50 хвилин між рейсами.

Про це жителі Одеси пишуть у соцмережах.

Проблеми з транспортом

Жителі густонаселеного району Чорноморка, що охоплює Совіньйон, Бурлачу Балку, Лиманку та власне Чорноморку, звернулися до начальника Одеської міської адміністрації Сергія Лисака. Вони називають свій район "забутим" і просять допомоги у вирішенні проблеми. Ситуація з транспортом у районі довгий час залишалася складною, адже тут працює лише маршрут 220. Під час останніх змін інтервал між рейсами в години пік зріс до 40–50 хвилин. Маленькі маршрутки переповнені, пасажирам доводиться чекати по годині та більше. Через це люди не встигають на роботу, а повернення додому перетворюється на випробування.

Мешканці просять адміністрацію втрутитися та зменшити інтервал руху маршрутки 220 хоча б до 10 хвилин у години пік. Також вони пропонують запустити додатковий маршрут, щоб забезпечити нормальне сполучення району з іншими частинами міста.

