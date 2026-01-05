Нові безкоштовні автобуси в Одесі з 5 січня: деталі

Автобуси, надані Одесі від інших громад. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Від сьогодні, 5 січня в Одесі почнуть курсувати додаткові автобуси, що дублюють трамвайні та тролейбусні маршрути. Рейси безкоштовні для всіх пасажирів і працюють з ранку до вечора. Інтервали руху відрізняються залежно від часу доби.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Реклама

Читайте також:

Нові маршрути

Новий соціальний маршрут "вул. Канатна (Куликове поле) – 14 ст. Великого Фонтану" дублює трамвай №17 і з’єднує центр міста з узбережжям Великого Фонтану. Автобуси відправляються від вул. Канатної з 06:30 до 19:00, а у зворотному напрямку — від 14 ст. Великого Фонтану з 06:30 до 20:00. В години пік інтервал руху становить 8–10 хвилин, а вдень автобуси курсуватимуть кожні 25–30 хвилин.

Рух автобусів на маршруті трамваю №17. Фото: Одеська міська рада

Ще один маршрут "вул. Архітекторська — Залізничний вокзал" фактично дублює трамвайні лінії №7 і №26. Відправлення від вул. Архітекторської починаються о 06:00 і триватимуть до 19:00, а від Залізничного вокзалу — з 06:40 до 20:00. Пікові інтервали становлять 10–15 хвилин, вдень — 20–25 хвилин. Цей маршрут проходить через важливі транспортні вузли, дозволяючи швидко дістатися центру міста та околиць.

Рух автобусів на маршруті трамваїв №7 та №26. Фото: Одеська міська рада

Маршрут "вул. Інглезі — вул. Рішельєвська", що дублює тролейбус №9, з’єднує ріг вул. Інглезі та вул. Рішельєвську. Автобуси відправляються від вул. Космонавтів з 06:30 до 19:00 і у зворотному напрямку з 07:20 до 20:00. В години пік інтервал руху — 10–15 хвилин, а вдень — 20–30 хвилин.

Рух автобусів на маршруті трамваю №9. Фото: Одеська міська рада

Для тимчасової заміни трамваїв №1 та №7 курсуватиме маршрут "Залізничний вокзал — вул. 28-ї бригади" проспектом Князя Володимира Великого. Інтервал у години пік становить 10–15 хвилин, а протягом дня – 20–25 хвилин.

Рух автобусів на маршруті трамваю №1 та №7. Фото: Одеська міська рада

Також запущені маршрути "вул. Святослава Ріхтера – вул. Дігтярна" та "Тираспольське шосе (Два стовпи) – вул. Дігтярна". Вони мають чіткий розклад відправлень протягом дня і забезпечують зв’язок з кінцевими зупинками тролейбусів та житловими районами, а деякі рейси йдуть до Західного цвинтаря.

По мірі підготовки нових автобусів у межах проєкту Мінрозвитку "Пліч-о-пліч: згуртовані громади" планується запуск маршрутів за трамвайними №5 та №15 і тролейбусними №3 та №8. Про їхній графік повідомлять додатково.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки станцій метро у Дніпрі. Також ми писали про те, у якому транспорті пенсіонерам доведеться платити за проїзд у цьому році.