В Одессе на линии выйдут дополнительные автобусы — маршруты

В Одессе на линии выйдут дополнительные автобусы — маршруты

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 09:49
Новые бесплатные автобусы в Одессе с 5 января: детали
Автобусы, предоставленные Одессе от других общин. Фото: Сергей Лысак/Telegram

С сегодняшнего дня, 5 января в Одессе начнут курсировать дополнительные автобусы, дублирующие трамвайные и троллейбусные маршруты. Рейсы бесплатные для всех пассажиров и работают с утра до вечера. Интервалы движения отличаются в зависимости от времени суток.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Читайте также:

Новые маршруты

Новый социальный маршрут "ул. Канатная (Куликово поле) — 14 ст. Большого Фонтана" дублирует трамвай №17 и соединяет центр города с побережьем Большого Фонтана. Автобусы отправляются от ул. Канатной с 06:30 до 19:00, а в обратном направлении — от 14 ст. Большого Фонтана с 06:30 до 20:00. В часы пик интервал движения составляет 8-10 минут, а днем автобусы будут курсировать каждые 25-30 минут.

Нові автобуси на маршрутах Одеси: графік
Движение автобусов на маршруте трамвая №17. Фото: Одесский городской совет

Еще один маршрут "ул. Архитекторская — Железнодорожный вокзал" фактически дублирует трамвайные линии №7 и №26. Отправления от ул. Архитекторской начинаются в 06:00 и продлятся до 19:00, а от Железнодорожного вокзала — с 06:40 до 20:00. Пиковые интервалы составляют 10-15 минут, днем — 20-25 минут. Этот маршрут проходит через важные транспортные узлы, позволяя быстро добраться до центра города и окрестностей.

Нові автобуси на маршрутах Одеси: графік
Движение автобусов на маршруте трамваев №7 и №26. Фото: Одесский городской совет

Маршрут "ул. Инглези — ул. Ришельевская", дублирующий троллейбус №9, соединяет угол ул. Инглези и ул. Космонавтов с 06:30 до 19:00 и в обратном направлении с 07:20 до 20:00 и в обратном направлении с 07:20 до 20:00. В часы пик интервал движения — 10-15 минут, а днем — 20-30 минут.

Нові автобуси на маршрутах Одеси: графік
Движение автобусов на маршруте трамвая №9. Фото: Одесский городской совет

Для временной замены трамваев №1 и №7 будет курсировать маршрут "Железнодорожный вокзал — ул. 28-й бригады" по проспекту Князя Владимира Великого. Интервал в часы пик составляет 10-15 минут, а в течение дня — 20-25 минут.

Нові автобуси на маршрутах Одеси: графік
Движение автобусов на маршруте трамвая №1 и №7. Фото: Одесский городской совет

Также запущены маршруты "ул. Святослава Рихтера — ул. Дегтярная" и "Тираспольское шоссе (Два столба) — ул. Дегтярная". Они имеют четкое расписание отправлений в течение дня и обеспечивают связь с конечными остановками троллейбусов и жилыми районами, а некоторые рейсы идут до Западного кладбища.

По мере подготовки новых автобусов в рамках проекта Минразвития "Бок о бок: сплоченные общины" планируется запуск маршрутов по трамвайным №5 и №15 и троллейбусным №3 и №8. Об их графике сообщат дополнительно.

Напомним, мы сообщали о том, сколько станций метро в Днепре. Также мы писали о том, в каком транспорте пенсионерам придется платить за проезд в этом году.

Одесса Одесская область маршрутки Новости Одессы общественный транспорт трамвай
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
