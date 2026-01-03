Бесплатные автобусы в Одессе: какие маршруты они заменят

Автобусы, которые передали Одессе. Фото: ОГС

В Одессе на городские маршруты выйдут дополнительные автобусы, которые временно заменят электротранспорт. Проезд в них будет бесплатным для всех пассажиров.

По каким маршрутам будут курсировать автобусы сообщили в Одесском городском совете.

Реклама

Читайте также:

Автобусы для Одессы

Одесса получила дополнительные автобусы от других громад Украины в рамках проекта Минразвития "Бок о бок: сплоченные громады". Транспорт передали городу из-за острой необходимости обеспечить стабильную работу общественного сообщения.

Автобусы передали во временное пользование Автотранспортному предприятию Одесского городского исполкома. Они будут курсировать бесплатно по маршрутам, которые обычно обслуживают трамваи и троллейбусы.

Какие маршруты заменят автобусы

По словам вице-мэра Александра Филатова, автобусы будут работать на таких направлениях:

вместо трамваев № 5, 7, 15, 17;

вместо троллейбусов № 3, 7, 8, 9.

График движения и точное время выхода автобусов на маршруты обещают сообщить дополнительно.

По состоянию на сейчас в Одессу уже прибыло 25 автобусов из Львова, Кропивницкого и Николаева. В целом город ожидает до 40 единиц транспорта. Часть автобусов приехала вместе с водителями, остальные будут обслуживать работники городского автопредприятия.

Отметим, что из-за нехватки электроэнергии вследствие массированных атак РФ на Одесскую область, в городе уже три недели простаивает электротранспорт. Когда трамваи и троллейбусы возобновят работу пока не известно.

Напомним, в Одессе завершили основные восстановительные работы после двух российских атак в конце декабря. Также мы писали, что на восстановление электроподстанций в Одесской области необходимо 2 года.