Главная Одесса Крышу и коммуникации восстановили — Одесса оправляется после атак

Крышу и коммуникации восстановили — Одесса оправляется после атак

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 09:56
В Одессе завершили восстановление домов после последних российских атак
Поврежденный дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе завершили основные восстановительные работы после двух российских атак в конце декабря. Коммунальщики восстановили кровлю, а жителям пострадавших домов вернули базовые услуги.

О завершении работ в субботу, 3 января, сообщил глава МВА Сергей Лысак.

Читайте также:
Дах та комунікації відновили — як Одеса оговтується після атак - фото 1
Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот из Telegram

Что удалось сделать после атак

По его информации, на Военном спуске восстановили около 400 квадратных метров кровли жилого дома, который получил повреждения во время атаки 27 декабря. Работы выполнили в сжатые сроки, чтобы защитить здание от непогоды и дальнейших разрушений.

Пошкоджена покрівля будинку
Поврежденная после атаки российскими дронами кровля дома. Фото: Новини.LIVE

На улице Транспортной в многоэтажке восстановили электроснабжение, воду, газ и отопление.

"Временно отключенными остаются только две наиболее пострадавшие квартиры", — написал Сергей Лысак.

Зруйнована квартира в Одесі
Квартира в которую попал российский дрон в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Обкатка маршрутов

Он также сообщил, что сегодня начинается обкатка маршрутов автобусов, которые Одесса получила от других громад. Лысак отметил, что все службы продолжают работать в усиленном режиме, чтобы как можно скорее устранить последствия обстрелов.

Напомним, мы сообщали, почему Россия резко активизировала атаки по Одессе и югу Украины. Также писали, что российские войска усложнили схемы атак на Одесскую область.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
