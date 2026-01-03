В Одессе завершили восстановление домов после последних российских атак

Крышу и коммуникации восстановили — Одесса оправляется после атак
В Одессе завершили основные восстановительные работы после двух российских атак в конце декабря. Коммунальщики восстановили кровлю, а жителям пострадавших домов вернули базовые услуги.
О завершении работ в субботу, 3 января, сообщил глава МВА Сергей Лысак.
Что удалось сделать после атак
По его информации, на Военном спуске восстановили около 400 квадратных метров кровли жилого дома, который получил повреждения во время атаки 27 декабря. Работы выполнили в сжатые сроки, чтобы защитить здание от непогоды и дальнейших разрушений.
На улице Транспортной в многоэтажке восстановили электроснабжение, воду, газ и отопление.
"Временно отключенными остаются только две наиболее пострадавшие квартиры", — написал Сергей Лысак.
Обкатка маршрутов
Он также сообщил, что сегодня начинается обкатка маршрутов автобусов, которые Одесса получила от других громад. Лысак отметил, что все службы продолжают работать в усиленном режиме, чтобы как можно скорее устранить последствия обстрелов.
