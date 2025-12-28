Ночная атака дронов на Одессу 28 декабря: фото повреждений

Ночная дроновая атака на Одессу — эксклюзивные фото последствий
В ночь на 28 декабря россияне ударными беспилотниками атаковали Одессу. Под удар попали жилые дома и социальные объекты, город подвергся разрушениям.
Корреспонденты Новини.LIVE побывали на месте попадания и сняли последствия.
Атака на Одессу — какие разрушения
Вражеские дроны били по гражданской инфраструктуре в разных районах города. В результате обстрела загорелись технический и второй этажи двухэтажного жилого дома. Спасатели оперативно ликвидировали пожар и эвакуировали жителей. Рядом взрывной волной выбило окна в соседних домах.
Повреждения получили и социальные объекты. В лицее, школе и дошкольном учреждении выбило остекление и частично повредило потолки. Утром коммунальные службы начали закрывать выбитые окна и убирать обломки.
Всего во время вечерней российской атаки повреждено более 100 окон в 7 жилых домах и 3 социальных объектах. Коммунальщики уже закрыли отверстия временно пленкой.
На 8:00 в оперативный штаб за помощью обратились 14 человек.
На местах работали спасатели, полицейские и следователи. Психологи ГСЧС оказали помощь людям, которые пережили сильный стресс, среди них — дети. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.
По факту ночной атаки прокуратура открыла уголовное производство по статье о военных преступлениях. Правоохранители фиксируют все последствия удара.
Напомним, в результате обстрела Одессы возник пожар в жилом доме. Также мы писали, что в Одессе утром 28 декабря раздавались взрывы.
Читайте Новини.LIVE!