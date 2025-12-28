Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Ночная дроновая атака на Одессу — эксклюзивные фото последствий

Ночная дроновая атака на Одессу — эксклюзивные фото последствий

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 11:22
Ночная атака дронов на Одессу 28 декабря: фото повреждений
Разбитое окно в результате атаки на Одессу в ночь на 28 декабря. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 28 декабря россияне ударными беспилотниками атаковали Одессу. Под удар попали жилые дома и социальные объекты, город подвергся разрушениям.

Корреспонденты Новини.LIVE побывали на месте попадания и сняли последствия.

Реклама
Читайте также:
Наслідки нічної атаки дронів РФ по Одесі 28 грудня
Выбитые окна в жилом доме после ночной атаки беспилотников на Одессу. Фото: Новини.LIVE
Вибиті шибки після обстрілу Одеси дронами
Осколки стекла на подоконнике одного из пострадавших домов. Фото: Новини.LIVE

Атака на Одессу — какие разрушения

Вражеские дроны били по гражданской инфраструктуре в разных районах города. В результате обстрела загорелись технический и второй этажи двухэтажного жилого дома. Спасатели оперативно ликвидировали пожар и эвакуировали жителей. Рядом взрывной волной выбило окна в соседних домах.

Пошкоджений фасад будинку після атаки дронів в Одесі
Фасад жилого здания получил повреждения в результате взрывной волны. Фото: Новини.LIVE
Руйнування після нічної атаки РФ на Одесу
Окна и балконы повреждены в результате удара дронов. Фото: Новини.LIVE
Пошкоджені вікна після нічного обстрілу Одеси
Коммунальные службы утром убирали последствия атаки. Фото: Новини.LIVE

Повреждения получили и социальные объекты. В лицее, школе и дошкольном учреждении выбило остекление и частично повредило потолки. Утром коммунальные службы начали закрывать выбитые окна и убирать обломки.

Пошкоджений дах після атаки дронів по Одесі
Частичное разрушение крыши в результате ночной атаки. Фото: Новини.LIVE
Фасад будинку після нічної атаки дронів 28 грудня
Следы взрывной волны на стенах многоквартирного дома. Фото: Новини.LIVE

Всего во время вечерней российской атаки повреждено более 100 окон в 7 жилых домах и 3 социальных объектах. Коммунальщики уже закрыли отверстия временно пленкой.
На 8:00 в оперативный штаб за помощью обратились 14 человек.

Пошкоджені сходи в будинку після атаки безпілотників
Лестничная клетка жилого дома после ночного обстрела. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки дронів РФ у житловому районі Одеси
Выбитые окна закрывают пленкой. Фото: Новини.LIVE

На местах работали спасатели, полицейские и следователи. Психологи ГСЧС оказали помощь людям, которые пережили сильный стресс, среди них — дети. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Руйнування цивільної інфраструктури в Одесі після атаки
Удар дронов повредил гражданские объекты в городе. Фото: Новини.LIVE
Уламки скла після атаки безпілотників в Одесі
Последствия выбитых окон в подъезде жилого дома. Фото: Новини.LIVE
Пошкодження будинку після атаки дронів РФ
Фрагменты фасада и стекла после ночной атаки. Фото: Новини.LIVE

По факту ночной атаки прокуратура открыла уголовное производство по статье о военных преступлениях. Правоохранители фиксируют все последствия удара.

Нічна атака на Одесу 28 грудня — пошкоджені будинки
Общий вид жилого дома после удара дронов. Фото: Новини.LIVE
Наслідки обстрілу Одеси безпілотниками вночі
Стекло на подоконнике в доме, который получил повреждения. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в результате обстрела Одессы возник пожар в жилом доме. Также мы писали, что в Одессе утром 28 декабря раздавались взрывы.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации