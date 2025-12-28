Ночная атака дронов на Одессу 28 декабря: фото повреждений

Разбитое окно в результате атаки на Одессу в ночь на 28 декабря. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 28 декабря россияне ударными беспилотниками атаковали Одессу. Под удар попали жилые дома и социальные объекты, город подвергся разрушениям.

Корреспонденты Новини.LIVE побывали на месте попадания и сняли последствия.

Выбитые окна в жилом доме после ночной атаки беспилотников на Одессу. Фото: Новини.LIVE

Осколки стекла на подоконнике одного из пострадавших домов. Фото: Новини.LIVE

Атака на Одессу — какие разрушения

Вражеские дроны били по гражданской инфраструктуре в разных районах города. В результате обстрела загорелись технический и второй этажи двухэтажного жилого дома. Спасатели оперативно ликвидировали пожар и эвакуировали жителей. Рядом взрывной волной выбило окна в соседних домах.

Фасад жилого здания получил повреждения в результате взрывной волны. Фото: Новини.LIVE

Окна и балконы повреждены в результате удара дронов. Фото: Новини.LIVE

Коммунальные службы утром убирали последствия атаки. Фото: Новини.LIVE

Повреждения получили и социальные объекты. В лицее, школе и дошкольном учреждении выбило остекление и частично повредило потолки. Утром коммунальные службы начали закрывать выбитые окна и убирать обломки.

Частичное разрушение крыши в результате ночной атаки. Фото: Новини.LIVE

Следы взрывной волны на стенах многоквартирного дома. Фото: Новини.LIVE

Всего во время вечерней российской атаки повреждено более 100 окон в 7 жилых домах и 3 социальных объектах. Коммунальщики уже закрыли отверстия временно пленкой.

На 8:00 в оперативный штаб за помощью обратились 14 человек.

Лестничная клетка жилого дома после ночного обстрела. Фото: Новини.LIVE

Выбитые окна закрывают пленкой. Фото: Новини.LIVE

На местах работали спасатели, полицейские и следователи. Психологи ГСЧС оказали помощь людям, которые пережили сильный стресс, среди них — дети. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Удар дронов повредил гражданские объекты в городе. Фото: Новини.LIVE

Последствия выбитых окон в подъезде жилого дома. Фото: Новини.LIVE

Фрагменты фасада и стекла после ночной атаки. Фото: Новини.LIVE

По факту ночной атаки прокуратура открыла уголовное производство по статье о военных преступлениях. Правоохранители фиксируют все последствия удара.

Общий вид жилого дома после удара дронов. Фото: Новини.LIVE

Стекло на подоконнике в доме, который получил повреждения. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в результате обстрела Одессы возник пожар в жилом доме. Также мы писали, что в Одессе утром 28 декабря раздавались взрывы.