Главная Одесса В Одессе слышны взрывы — что известно об атаке

В Одессе слышны взрывы — что известно об атаке

Дата публикации 28 декабря 2025 09:15
В Одессе слышны взрывы
В Одессе раздаются взрывы утром 28 декабря. Россия атакует город дронами, работает ПВО. Власти призывают спуститься в укрытие.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В Одесі лунають вибухи — що відомо про атаку - фото 1
Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот из Telegram

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
