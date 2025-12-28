В Одесі чути вибухи

Дим після вибуху. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі лунають вибухи вранці 28 грудня. Росія атакує місто дронами, працює ППО. Влада закликає спуститися в укриття.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Реклама

Читайте також:

Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот з Telegram

Вибухи в Одесі: що відомо

Повітряну тривогу в Одесі оголосили о 8:58. Через декілька хвилин пролунали кілька вибухів.

Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот з Telegram

Перед цим Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про рух БпЛА у напрямку Одеси з акваторії Чорного моря.

Повідомлення Повітряних Сил ЗСУ. Фото: скриншот з Telegram

Пізніше деякі місцеві моніторингові канали уточнили, що на місто летять два ударних дрони. Попередній курс їхній був на Одеський порт.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Одесу ударними дронами. Також ми писали, що напередодні в Києві ударний дрон "прошив" квартиру наскрізь.