В Одесі чути вибухи

В Одесі лунають вибухи — що відомо про атаку
В Одесі лунають вибухи вранці 28 грудня. Росія атакує місто дронами, працює ППО. Влада закликає спуститися в укриття.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Вибухи в Одесі: що відомо
Повітряну тривогу в Одесі оголосили о 8:58. Через декілька хвилин пролунали кілька вибухів.
Перед цим Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про рух БпЛА у напрямку Одеси з акваторії Чорного моря.
Пізніше деякі місцеві моніторингові канали уточнили, що на місто летять два ударних дрони. Попередній курс їхній був на Одеський порт.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
Нагадаємо, вночі росіяни атакували Одесу ударними дронами. Також ми писали, що напередодні в Києві ударний дрон "прошив" квартиру наскрізь.
