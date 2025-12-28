Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі лунають вибухи — що відомо про атаку

В Одесі лунають вибухи — що відомо про атаку

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 09:15
В Одесі чути вибухи
Дим після вибуху. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі лунають вибухи вранці 28 грудня. Росія атакує місто дронами, працює ППО. Влада закликає спуститися в укриття.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Реклама
Читайте також:
В Одесі лунають вибухи — що відомо про атаку - фото 1
Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот з Telegram

Вибухи в Одесі: що відомо

Повітряну тривогу в Одесі оголосили о 8:58. Через декілька хвилин пролунали кілька вибухів.

В Одесі лунають вибухи — що відомо про атаку - фото 2
Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот з Telegram

Перед цим Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про рух БпЛА у напрямку Одеси з акваторії Чорного моря.

В Одесі лунають вибухи — що відомо про атаку - фото 3
Повідомлення Повітряних Сил ЗСУ. Фото: скриншот з Telegram

Пізніше деякі місцеві моніторингові канали уточнили, що на місто летять два ударних дрони. Попередній курс їхній був на Одеський порт.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Одесу ударними дронами. Також ми писали, що напередодні в Києві ударний дрон "прошив" квартиру наскрізь.

Одеса вибух обстріли атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації