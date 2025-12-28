Атака дронами по Одесі: пожежа, евакуація та пошкоджені будинки

Пожежа у будинку. Фото: ДСНС

Росія знову атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в житловому будинку, пошкоджені десятки вікон і соціальні об’єкти, але обійшлося без жертв.

Про це у суботу, 28 грудня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Рятувальники розгорнули драбину для евакуації. Фото: ДСНС

Обстріл Одеси

За їхньою інформацією, внаслідок удару загорілися технічний та другий поверхи двоповерхового житлового будинку. З приміщення евакуювали чотирьох мешканців.

Також вибуховою хвилею пошкодило скління в чотириповерховій будівлі ліцею. Рятувальники швидко ліквідували пожежу на площі близько 150 квадратних метрів.

На місці працювали психологи ДСНС. Вони надали допомогу 17 людям, серед яких — четверо дітей. Загиблих і поранених немає. До ліквідації наслідків залучали 8 одиниць техніки та 30 рятувальників.

Ліквідація наслідків обстрілів

За інформацією Одеської міської військової адміністрації, внаслідок атаки пошкоджено понад 100 вікон у семи житлових будинках і трьох соціальних об’єктах. Комунальні служби вже тимчасово закрили вибиті вікна плівкою.

Станом на ранок до оперативного штабу по допомогу звернулися 14 людей. Прилеглу територію прибрали, проїзд транспорту забезпечений.

Нагадаємо, вчора росіяни вдарили по обʼєктах Нафтогазу. Також ми писали, що в Києві ударний дрон типу Shahed "прошив" квартиру наскрізь.