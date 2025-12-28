Видео
Россияне ночью атаковали Одессу ударными дронами — последствия

Россияне ночью атаковали Одессу ударными дронами — последствия

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 09:08
Атака дронами по Одессе: пожар, эвакуация и поврежденные дома
Пожар в доме. Фото: ГСЧС

Россия снова атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела возник пожар в жилом доме, повреждены десятки окон и социальные объекты, но обошлось без жертв.

Об этом в субботу, 28 декабря, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Читайте также:
Рятувальник з драбиною
Спасатели развернули лестницу для эвакуации. Фото: ГСЧС

Обстрел Одессы

По их информации, в результате удара загорелись технический и второй этажи двухэтажного жилого дома. Из помещения эвакуировали четырех жителей.

Также взрывной волной повредило остекление в четырехэтажном здании лицея. Спасатели быстро ликвидировали пожар на площади около 150 квадратных метров.

На месте работали психологи ГСЧС. Они оказали помощь 17 людям, среди которых - четверо детей. Погибших и раненых нет. К ликвидации последствий привлекали 8 единиц техники и 30 спасателей.

Ликвидация последствий обстрелов

По информации Одесской городской военной администрации, в результате атаки повреждено более 100 окон в семи жилых домах и трех социальных объектах. Коммунальные службы уже временно закрыли выбитые окна пленкой.

По состоянию на утро в оперативный штаб за помощью обратились 14 человек. Прилегающую территорию убрали, проезд транспорта обеспечен.

Напомним, вчера россияне ударили по объектам Нафтогаза. Также мы писали, что в Киеве ударный дрон типа Shahed "прошил" квартиру насквозь.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
