Взрывы в Одессе 27 декабря — что известно

Пожарные тушат огонь. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Одессе раздаются взрывы вечером 27 декабря. Россия атакует город, в результате чего объявлена воздушная тревога. Власти призывают спуститься в укрытие.

Об этом сообщает председатель Одесской ГВА Сергей Лысак.

Реклама

Читайте также:

Обновлено 22:00. Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что в результате российской атаки повреждения получил жилой сектор в Приморском районе города.

"Ударный беспилотник попал в крышу двухэтажного жилого дома, возник пожар. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают соответствующие службы", — говорится в сообщении.

Сообщение Олега Кипера в Telegram. Фото: скриншот

Атака на Одессу 27 декабря

"Враг бьет по Одессе. В городе взрывы. Всем оставаться в укрытиях", — отметил Лысак.

Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

В то же время председатель Одесской ОВА Олег Кипер предупреждал о вражеских ударных дронах в области и призвал находиться в безопасных местах.

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Согласно карте воздушных тревог, по состоянию на 21:30 об опасности предупреждали Одессу и прилегающие районы, во всей области тревогу не объявляли.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что россияне атаковали Одессу и в течение суток 26-27 декабря. Под прицелом была промышленная и портовая инфраструктура.

Также мы сообщали, что в результате ударов России по энергообъектам Одесской и соседних областей, в регионе действуют почасовые графики отключения света.